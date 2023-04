La mission «Artemis 2» est actuellement prévue pour novembre 2024.

Mission spatiale

Trois hommes et une femme feront le tour de la Lune avec «Artemis 2»

La mission «Artemis 2» est actuellement prévue pour novembre 2024.

(dpa)- L'agence spatiale américaine Nasa a désigné quatre personnes qui devraient voler autour de la Lune l'année prochaine dans le cadre de la mission «Artemis 2»: l’astronaute de la Nasa Christina Koch, ses collègues Victor Glover et Reid Wiseman ainsi que le spationaute canadien Jeremy Hansen.

La Nasa va dévoiler le nom des astronautes qui iront autour de la Lune en 2024 La Nasa va dévoiler lundi le nom des quatre astronautes qui se rendront autour de la Lune fin 2024, prologue au retour des hommes sur le sol lunaire après un demi-siècle d'absence.

Ils seraient ainsi les premiers humains à s'approcher de la Lune depuis que les astronautes de la dernière mission «Apollo» ont foulé quelque temps notre satellite naturel en 1972, a indiqué la Nasa lundi lors de l'annonce des participants.

La mission «Artemis 2» est actuellement prévue pour novembre 2024. Il s'agirait du premier lancement habité d'«Artemis» après le test réussi de la mission «Artemis 1» en décembre. La capsule non habitée «Orion» avait parcouru environ 1,4 million de miles dans l'espace, avait fait le tour de la Lune et s'était posée dans le Pacifique après environ 26 jours dans l'espace. Elle avait recueilli des données importantes.

Cette mission d'essai sans pilote était considérée comme une étape importante pour le retour de l'homme sur la Lune, avec pour objectif lointain un voyage vers Mars. Environ un an après «Artemis 2», «Artemis 3» devrait être suivi d'un autre vol habité, incluant un alunissage.

Avec le programme «Artemis», qui porte le nom de la déesse grecque de la Lune, une femme et une personne non blanche devraient pour la première fois atterrir sur la Lune. L'Agence spatiale européenne (Esa) et les agences spatiales de plusieurs autres pays participent à «Artemis».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.