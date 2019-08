Les chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé montrent que, sur les sept premiers mois de l'année, 364.808 cas ont été enregistrés. L'an passé, la maladie n'avait concerné que 129.239 personnes.

Trois fois plus de cas de rougeole depuis janvier

(PJ avec AFP) - Les cas de rougeole dans le monde ont quasiment été multipliés par trois depuis janvier par rapport à la même période de l'an dernier. Et il s'agit des chiffres «les plus élevés» jamais enregistrés depuis 2006, a déclaré un porte-parole de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Christian Lindmeier. Inquiétant: l'OMS estime que moins d'un cas sur dix est signalé dans le monde. Cela signifie donc que l'ampleur de l'épidémie est bien plus importante que les statistiques officielles.

Les plus grands nombres de cas ont été enregistrés en République démocratique du Congo, à Madagascar. D'autres flambées majeures sont en cours en Angola, au Cameroun, au Tchad, au Kazakhstan, au Nigeria, aux Philippines, au Soudan du Sud, au Soudan et en Thaïlande.

Les États-Unis impactés

Mais le phénomène ne concerne pas seulement l'Afrique ou l'Asie. L'Ukraine est impactée tout comme les États-Unis qui ont enregistré, depuis le 1er janvier, leur plus grand nombre de cas de rougeole en 25 ans.

Au début de l'année, le Luxembourg avait lui aussi été impacté par la maladie. En ars 2019, la Direction de la santé avait ainsi confirmé la «présence d'un foyer épidémique de rougeole». Il était alors question de 18 cas diagnostiqués sur une courte période.

Au début de l'année, le Luxembourg avait lui aussi été impacté par la maladie. En ars 2019, la Direction de la santé avait ainsi confirmé la «présence d’un foyer épidémique de rougeole». Il était alors question de 18 cas diagnostiqués sur une courte période.

La rougeole est l'une des maladies les plus contagieuses au monde, et les décès sont le plus souvent dus à des complications.

Vaccination plus que recommandée

S'il n'existe pas de traitement curatif, mais elle peut être prévenue par deux doses d'un vaccin «sûr et très efficace», selon l'OMS. Une vaccination que le ministre de la Santé Etienne Schneider n'avait pas souhaité rendre obligatoire. Il s'en était expliqué en mars dernier.

L'OMS estime que toute personne de plus de 6 mois devrait être protégée contre la rougeole avant de se rendre dans une région où la maladie circule.