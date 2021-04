Le laboratoire américain a indiqué la semaine dernière que les personnes ayant été vaccinées avec son sérum devraient «probablement» faire des rappels d'ici six mois à un an. En cause, les variants.

Trois doses seraient nécessaires pour le vaccin Pfizer

(AFP) - Deux doses du vaccin Pfizer ne suffiront «probablement» pas pour être totalement immunisé. Si cette hypothèse «doit encore être confirmée», le PDG du laboratoire américain Albert Bourla affirmait la semaine dernière qu'une troisième dose serait «probablement nécessaire, entre six mois et douze mois». Le PDG indiquait également que les personnes vaccinées par son sérum devront également faire un rappel «chaque année». Ce qui est le cas pour d'autres vaccins comme celui de la grippe.

Comme le PDG de Pfizer, le directeur de la cellule anti-Covid de l'administration Biden pointe du doigt les variants. Lors d'une audition devant le parlement américain, le Dr David Kessler a indiqué que si «la durée de réponse des anticorps» semblait «forte», les variants restaient «un défi». Ceux-ci peuvent en effet résister aux effets immunitaires des vaccins. «Il est extrêmement important de réduire au maximum le nombre de personnes vulnérables au virus», a rappelé le Dr Kessler.

L'alliance Pfizer/BioNTech avait déjà annoncé en février étudier les effets d'une troisième dose de son vaccin contre les variants dans une étude clinique. Administré en deux doses, ce vaccin utilise comme celui de Moderna, la technologie novatrice de l'ARN messager, qui n'avait encore jamais été utilisée dans la vie réelle. A ce stade, ces deux vaccins sont les plus performants avec une efficacité de 95% pour celui de Pfizer/BioNTech et 94,1% pour Moderna contre le Covid-19, selon les études cliniques.

Pour rappel, le Luxembourg attend 675.290 doses de ce vaccin d'ici la fin juin. Le but: accélérer la campagne de vaccination. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 46.256 personnes ont reçu les deux doses vaccinales au Grand-Duché.