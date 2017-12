par Thierry Labro

La saison des bonnets rouges (de Noël) n'a rien à voir: le scénario d'une expérimentation de l'écotaxe sur l'A31 se précise.

D'un côté, la ministre française des Transports, Elisabeth Bourne, n'a pas écarté l'idée de présenter avant le printemps un projet de loi pour «faire payer les poids lourds qui transitent par notre réseau sans participer à notre financement». La ministre du gouvernement d'Edouard Philippe est prudente, signe qu'elle a de la mémoire. Ségolène Royal s'était cassé les dents sur ce sujet face à la fronde des «Bonnets rouges», des transporteurs qui ne voulaient absolument pas avoir à payer cette taxe, comme il en existe en Suisse, en Allemagne, en Belgique et dans quatre autres pays européens.

Annoncée en 2011 dans le cadre d'un partenariat public-privé, la fameuse taxe qui devait rapporter 8,07 milliards d'euros de 2014 à 2024... a coûté près d'un milliard d'euros pour dédommager Ecomouv, société à moitié italienne basée sur l'ancienne base aérienne de Metz-Frescaty après la décision du Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, de stopper cette idée, fin 2014.

La Région GrandEst demandeure

Le montant a été largement compensé par la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qui a rapporté un milliard et demi de plus que les prévisions sur l'écotaxe... mais qui n'est pas durable.

La nouvelle ministre a un atout dans la manche: les candidatures de certaines régions. Il faut faire attention à ce dernier mot. Après la réforme administrative qui a vu l'émergence de ces grandes régions, en Lorraine GrandEst, le mot doit s'entendre comme de plus petites zones régionales. Pourquoi? Parce que l'écotaxe, à son origine, devait rentrer à 22% dans le budget des Départements (de l'autre côté de la frontière la Moselle, voire la Meurthe-et-Moselle selon l'endroit où elle serait expérimentée). Et avec les coups de rabots sur les finances des collectivités locales, l'écotaxe reste une idée qui fait saliver.

L'idée de voir cette taxe à vocation environnementale n'est pas du tout une vue de l'esprit. A la veille de la dernière séance plénière du GrandEst, jeudi et vendredi dernier, le CESER (le conseil économique, social et environnemental régional) a adopté une «contribution du CESER Grand Est à la réduction des obstacles transfrontaliers». Le CESER est à la fois une assemblée politique et technique, même si ses membres se défendent de leur politisation. Il prépare toute une série de documents destinés à alimenter les débats des décideurs politiques – les conseillers régionaux.

12.000 poids lourds par jour sur l'A31

Dans ce document d'une trentaine de pages, rédigé par Danielle Potocki-Malicet, il est évidemment question de transports. Les «obstacles physiques à la libre circulation» raconte l'enfer d'une frontalière, France Alebus, et émet un certain nombre de suggestions. «Selon une étude de l'Observatoire régional des transports et de la logistique de Lorraine (ORT2L), plus de 60.000 véhicules (dont quelque 12.000 poids lourds) circulaient quotidiennement aux abords de la frontière grand-ducale en 2014», explique le rapport, qui rappelle que le gouvernement luxembourgeois a acté l'élargissement à deux fois trois voies de l'A31 de la Croix de Gasperich à la frontière française, aménagement qui ne sera pas terminé avant 2023.

Aussi, dans ses «enjeux, recommandations, préconisations», la rapporteure suggère-t-elle quatre choses pour fluidifier le trafic routier. Dont l'expérimentation «de l'écotaxe dans le GrandEst, en particulier sur l'A31». 8 à 12.000 camons par jour peuvent représenter une jolie manne financière, d'autant que tout le monde sait qu'ils traversent du nord au sud est inversement pour remplir leur réservoir au Luxembourg mais aussi en Belgique.

Le nombre pourrait augmenter fortement avec le lancement des activités de la plateforme de Bettembourg-Dudelange. En mettant Anvers et Lyon à égale distance (8 heures de trajet), on peut tout imaginer en termes de scénarios de fréquentation. Une dose de flexibilité pour le transport intérieur et personne ne viendra bloquer les routes comme ça a été le cas il y a trois ans...

Troisième voie pour les bus et le covoiturage

Deuxième proposition qui ne manque pas de sel non plus: «engager dans les meilleurs délais la réalisation de l'A31 bis afin de se connecter à la future autoroute A3 élargie à deux fois trois voies». C'est loin d'être aussi simple que cela.

Mais quarante ans après le début du débat, quelques-uns des acteurs étaient réunis à la Préfecture de Thionville, vendredi. Un consensus semble se dégager, raconte Michel Liebgott sur sa page Facebook, autour d'un élargissement de l'A31 avec une troisième voie réservée au transport collectif avec la réalisation du triangle de Richemont, qui pourrait permettre d'expédier les camions vers l'autre vallée, celle de Longwy.

Réserver la troisième voie au covoiturage et aux bus à haut niveau de service, c'est la troisième édition des conseillers économiques qui ajoutent enfin l'incitation au covoiturage par «des investissements physiques (parkings dédiés), des solutions numériques (applications) et des incitations (gratuité de la troisième voie). L'audace aurait pu aller jusqu'à rendre les parkings liés à la mobilité collective gratuite mais ce n'est pas prévu.

Le rail, sujet à critiques pour la France et le Luxembourg

La rapporteure est aussi critique à propos du rail. «L'exemple le plus marquant de l'inadaptation aux besoins est l'axe Nancy-Luxembourg: en 2016 ce sont plus de 30.000 voyageurs qui empruntaient le train chaque jour sur cet axe, un chiffre en croissance constante (près de 10% du plus par rapport à l'année précédente) et qui n'a plus rien en commun avec les niveaux de fréquentation d'il y a 20 ans. Or, que ce soit en France ou au Luxembourg, le réseau ferré n'a pas suivi le mouvement et n'est plus adapté au trafic actuel. Il en résulte inconfort, annulation de trains et retards répétés, la gare et le poste d'aiguillage de Bettembourg, à l'entrée du Grand-Duché symbolisant à eux seuls les dysfonctionnements de ce axe."

Là, le CESER suggère d'augmenter la capacité des trains et leur fréquence, de créer des parkings relais avec la SNCF, d'envisager la création de liaisons directes à partir de la remise en service et de la modernisation des infrastructures existantes et, enfin, de mettre en place «une tarification unique, simple et équitable pour les liaisons transfrontalières, quel que soit le point de départ».

Une idée elle aussi dans l'air du temps qui se heurte à la complexité de ce que les usagers doivent payer à qui.