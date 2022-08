Trêve précaire entre Israël et le Jihad islamique

Washington arrête de financer l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens

L'autorité palestinienne a «rejeté» et «condamné» la décision des Etats-Unis vendredi de ne plus financer l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), sur fond de crise de plus en plus profonde avec Washington.