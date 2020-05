Alors que le pays sort timidement du déconfinement, voilà que le capitale subit un séisme. Fort heureusement, la secousse ressentie lundi matin ne semble pas avoir causé de troubles.

Tremblement de terre ressenti à Rome

(AFP) - Un tremblement de terre a été ressenti, lundi matin à Rome, peu après 05h, sans provoquer de dégâts selon les premières constatations des secours. Les pompiers ont indiqué avoir reçu de nombreux appels de personnes souhaitant se renseigner après cette secousse d'une magnitude estimée à 3,3 par l'Institut national de géophysique et de vulcanologie.

Située à cheval entre la plaque euro-asiatique et la plaque africaine qui la pousse vers les Balkans au nord, l'Italie voit une grande partie de son territoire soumise à un risque sismique élevé. On se souvient encore que le 6 avril 2009, un tremblement de terre avait secoué la ville médiévale de L'Aquila et sa région (centre), faisant plus de 300 morts. Le bilan avait été similaire pour le séisme d'Amatrice le 24 août 2016.

L'Italie, premier foyer majeur de covid-19 en Europe, sort aussi du confinement ce lundi 11 mai. A l'image du Luxembourg, de la France ou de la Belgique. En trois mois, l'épidémie virale y a déjà fait 30.560 morts (contre 101 au Grand-Duché).

Au total, 219.000 Italiens ont été testés positifs au virus, tandis que la péninsule a vu 105.000 patients sortis guéris de l'infection pulmonaire. Les écoles ne rouvriront pas dans le pays avant septembre, tandis que dans la capitale les commerces ne seront autorisés à accueillir des clients qu'à compter du 18 mai prochain.