Toute la France placée sous couvre-feu

Un couvre-feu à 18h sera mis en place à partir de samedi «pour au moins 15 jours» sur l'ensemble du territoire métropolitain français, a indiqué le Premier ministre français en visite à Metz.

Jeudi, la France s'attendait à un durcissement du régime sanitaire qui accompagne le quotidien des 66 millions d'habitants, Jean Castex n'a pas déçu. Avec cette première décision majeure annoncée : «Sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18h», les citoyens invités à ne plus sortir et cela sur l'ensemble de l'Hexagone. Seuls 25 départements étaient jusqu'alors astreints à ce couvre-feu (qui débute cinq heures plus tôt que celui désormais actif au Grand-Duché).

Des tests pour un million d'enfants et enseignants Le ministre de la Santé français a annoncé qu'un million d'enseignants et d'élèves seraient testés chaque mois selon un nouveau protocole, lors de son déplacement au CHR Metz-Thionville ce jeudi avec le Premier ministre Jean Castex.

Pour le Premier ministre nommé cet été «il apparaît à ce jour que cette mesure a une efficacité sanitaire: dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18h dès le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2 voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains». Un Jean Castex estimant que la situation épidémique était «maîtrisée» mais «fragile» en France, en s'inquiétant de «l'émergence de nouvelles souches plus contagieuses» du coronavirus.

Le variant dit variant britannique serait responsable d’1,4% des cas de #COVID19 actuellement diagnostiqués en 🇫🇷.

Limitation aux frontières, renforcement de notre capacité de traçage et maintien absolu des gestes barrières, nous devons plus que jamais être vigilants. — Olivier Véran (@olivierveran) January 14, 2021

Aucun département ne présente un taux d'incidence inférieur à 50 pour 100.000 habitants, correspondant au seuil d'alerte, a-t-il fait valoir. «Les premières données dont nous disposons montrent que nous avons pu passer les fêtes de fin d'année sans flambée épidémique», s'est-il félicité, en relevant que la France restait «sur un plateau élevé, avec une moyenne hebdomadaire qui fluctue autour de 16.000 contaminations par jour».

Dérogations pour les frontaliers

Jeudi, il a été confirmé que tous les voyageurs souhaitant venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne (UE) devront dorénavant présenter un test négatif au covid-19 avant de partir. Ces personnes devront également «s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant sept jours une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l'issue», a ajouté Jean Castex.

Le prochain Conseil européen, prévu pour le 21 janvier, permettra de régler d'éventuelles difficultés pour les salariés frontaliers. Mais pas question, à ce stade, d'envisager une quelconque fermeture des frontières.

L'exécutif a en revanche «souhaité maintenir ouverts les établissements scolaires et c'est pour nous un objectif fondamental», a ajouté M. Castex. Un protocole sanitaire plus strict s'appliquera tout de même aux élèves fréquentant les cantines, et la pratique du sport est suspendue à l'école.

