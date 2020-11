Outre la désignation du futur locataire de la Maison Blanche, les électeurs américains devaient également élire leurs représentants au niveau fédéral, dans les assemblées de chaque État ou bien encore au niveau municipal. Un jeu complexe à suivre en data.

Tout savoir sur les élections américaines en graphiques

(Jmh) -Comme tous les quatre ans, les citoyens américains se rendent aux urnes pour participer à l'élection présidentielle. Une élection remportée en 2016 par le républicain Donald Trump, devenu le 45e locataire du bureau ovale de la Maison Blanche. En 2020, il est opposé au démocrate Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama. Un combat électoral serré, puisque deux jours après la fin des vote, le candidat démocrate possède une longueur d'avance.

Mais la totalité des votes, notamment ceux exprimés par correspondance ou de manière anticipée, n'a pas été analysée. Une opération qui devrait durer encore plusieurs jours, plusieurs Etats-clés n'ayant pas encore dépouillé la totalité des bulletins exprimés. Soit les votes de dizaines de millions d'électeurs.

Jamais autant d’Américains n’avaient participé à l’élection présidentielle depuis que les femmes ont obtenu le droit de vote, en 1920 : 160 millions d’électeurs ont voté, soit une participation estimée à 66,9 %, selon le site United States Elections Project, plus encore qu’en 2008, quand Barack Obama avait été élu. Et la répartition des voix entre les deux candidats semble elle aussi donner l'avantage à Joe Biden, bien que cette donnée n'influe en rien sur le vote des grands électeurs.



Particularité du système électoral américain, les électeurs n'élisent pas directement le président, mais un collège électoral, composé de 538 grands électeurs. Le vainqueur de ce scrutin indirect est donc celui qui parvient à décrocher la majorité absolue, soit le nombre magique de 270 grands électeurs. Le nombre de ces grands électeurs est calculé en additionnant celui des élus à la Chambre des représentants - qui varie en fonction de la population de l’Etat - au nombre de sénateurs. A savoir deux pour chacun des 50 Etats.

En parallèle, les électeurs élisent également les membres des deux chambres du Congrès, à savoir les élus de la Chambre des représentants et ceux du Sénat. Pour la Chambre des représentants, la majorité absolue est fixée à 218 sièges. Et comme au niveau des grands électeurs, la course entre démocrates et républicains se révèle serrée. Jusqu'à présent, les démocrates disposaient d’une avance confortable, avec 232 sièges contre 198 au parti républicain.

Au niveau du Sénat, l'avantage était jusqu'à présent aux républicains. La tendance actuelle dessine plutôt un équilibrage des forces avec les démocrates.





