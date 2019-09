Le voyagiste britannique a annoncé lundi qu'il devait mettre la clé sous la porte après avoir échoué à trouver des fonds nécessaires pour sa survie et va être placé en liquidation.

Thomas Cook en faillite, 600.000 clients à rapatrier

(JFC avec l'AFP) - Les autorités vont devoir organiser un rapatriement massif de quelque 600.000 touristes dans le monde dont 150.000 pour la Grande-Bretagne, deux fois plus que lors de la faillite de la compagnie aérienne britannique Monarch il y a deux ans, soit l'opération la plus importante pour des civils depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Il fallait 230 millions d’€ pour sauver @ThomasCookUK. Le rapatriement des 600.000 touristes plantés va coûter 700 millions à l’Etat britannique (la plus grande opération de rapatriement depuis 1945).Sans compter les 22000 chômeurs (9000 en GB). On marche vraiment sur la tête. — Jean Quatremer (@quatremer) September 23, 2019





22.000 employés

«Malgré des efforts considérables (au cours du week-end, ndlr) les discussions entre les différentes parties prenantes du groupe et de nouvelles sources de financements possibles n'ont pas débouché sur un accord. Le conseil d'administration a donc conclu qu'il n'avait d'autre choix que de prendre les mesures pour entrer en liquidation judiciaire avec effet immédiat», explique le communiqué.

En parallèle, l'autorité britannique de l'Aviation (CAA) a indiqué que le groupe Thomas Cook, «tour opérateur et compagnie d'aviation à la fois, a cessé ses activités avec effet immédiat. Toutes les réservations Thomas Cook, vols et séjours, sont désormais annulées». Né en 1841, le tour opérateur indépendant le plus vieux du monde, compte 22.000 employés dont 9.000 au Royaume-Uni.

Le voyagiste très lourdement endetté a vu son horizon s'assombrir ces dernières années à cause de la concurrence acharnée des sites internet de voyage à bas prix et de la frilosité de touristes inquiets du Brexit notamment. Il avait annoncé une perte abyssale d'1,5 milliard de livres pour le premier semestre, pour un chiffre d'affaires de quelque 10 milliards.