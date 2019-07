Petite sélection des événements auxquels participer ce weekend du 27 et 28 juillet. Entre le Blues'n Jazz Rallye, le Gare Art Festival ou un son et images à Thionville: le programme se veut musical, historique et culturel.

Théâtre, musique et locomotives pour ce weekend

Amélie Pérardot

En voiture Simone

La 6ème édition de la Journée vieille carrosserie aura lieu dimanche, au Fond-de-Gras. Le lieu-dit, proche des communes de Differdange et Pétange, accueillera d'anciennes voitures d'avant 1970, toutes brillantes pour l'occasion. Ces «vieilles dames» ont été pimpées par des collectionneurs de la Grande Région. De quoi faire un véritable saut dans le temps.

Et pour que l'immersion soit totale, les visiteurs pourront accéder au site avec le Train 1900, une locomotive à vapeur, depuis le quai de Pétange. Plusieurs départs sont organisés entre 11h et 18h20. Le train minier «Minièresbunn» proposera quatre départs seulement à partir de 13h et conduira petits et grands au cœur des galeries de mine.

Une nuit pour swinguer

Ambiance jazzy du côté de Luxembourg. Un marathon musical débute samedi 27 juillet, de 18h et jusqu'au petit matin, dans les quartiers du Pfaffenthal, Clausen et Grund. Pour cette 25e édition du Blues'n Jazz Rallye, pas moins de 200 musiciens se relaieront toute la nuit pour proposer 68 concerts tous gratuits.

Direction les bars, cafés ou restaurants de la Ville pour découvrir ces artistes. Dix autres scènes seront installées en extérieur et deux autres se poseront au pied des remparts de l'ancienne forteresse. Plusieurs lieux, plusieurs ambiances mais un même plaisir, celui de la musique.

Attention, pour l'événement, des adaptations seront faites concernant les transports en commun.

Epées et armures

Une fois encore, le château de Vianden reçoit le Festival Médiéval, le plus grand spectacle médiéval du Grand-Duché et de la Grande Région. Pour sa 18e édition, l'événement comptera pas moins de 100 participants, qui feront vivre l'ensemble du château pendant ces neuf jours de festivités, du 27 juillet au 4 août.

Camps de chevaliers, spectacles de feu ou encore combats: tout est prêt pour faire vivre aux visiteurs cette période de l'histoire. Et pour que le spectacle et l'immersion soient totaux, des artisans tiendront un marché.

Tout ce weekend, la braderie d'été égaiera les rues de Dudelange. De nombreux commerçants et artisans et divers camelots proposeront les meilleures affaires au cours de ce grand déballage. Bon plan: c'est la fin des soldes...

Atelier d'artistes

Six sculpteurs contemporains exposeront leurs œuvres pour le Gare Art Festival. Habituellement situé dans le quartier de la gare de la capitale luxembourgeoise, l'événement sera exceptionnellement organisé sur la Place Heinisch, pour cette 19ème édition.



Les créateurs Maurizio Perron (Italie), Hermann Gschaider (Autriche), Ayhan Özgür (Turquie), Michael Rofka (Allemagne), Anne Lindner (Luxembourg) et Nadine Zangarini (Luxembourg) ont tous travaillé le bois, matériau phare de cette nouvelle édition. Chacun a créé son motif à partir d'un morceau de chêne et s'est laissé guider par ses aspirations, influences et styles.

L'ensemble des pièces vont ensuite rester sur la Place Heinisch, jusqu'au 2 août. Les créations changeant ensuite de cadre, jusqu'au 26 septembre. Direction la Gare de Luxembourg.

David Guetta, DJ Snake et les autres

David Guetta, DJ Snake, Daddy K ou encore Vitalic, font partie de la programmation du samedi 27 juillet du festival belge Tomorrowland. Le lendemain, d'autres têtes d'affiche comme Lost Frequencies, J Balvin ou Netsky feront bouger les spectateurs pour ce dernier weekend de concerts. Ce festival, connu dans le monde entier, a en effet débuté le 19 juillet dernier. Alors, direction Boom, la ville qui accueille cet événement au décor fantastique.

Plein les yeux

Un son et lumière Organ Symphony àl'église Saint-Maximin à Thionville, ça ne se manque pas. Le show multimédia est proposé dans le cadre de l'itinérance du festival messin Constellations. Voilà une belle occasion de découvrir l'intérieur de la bâtisse et surtout son orgue, point central de ce spectacle de réalité augmentée.

La performance numérique est à découvrir chaque vendredi et samedi, de 22h à minuit jusqu'au 31 juillet puis de 21h30 à 23h30 du 1er au 31 août. Entrée libre.