Dans sa lutte contre le terrorisme, la Belgique a mis en oeuvre des moyens nouveaux pour réduire le risque d’une attaque chimique, bactériologique, radiologique ou nucléaire.

International 3 min.

Terrorisme: la Belgique face aux menaces nouvelles

Dans sa lutte contre le terrorisme, la Belgique a mis en oeuvre des moyens nouveaux pour réduire le risque d’une attaque chimique, bactériologique, radiologique ou nucléaire.

Le terrorisme évolue et la Belgique semble déterminée à lutter contre ses métamorphoses. Les signaux d’alerte ne manquent pas pour inciter le pays à se préparer à d'éventuels attentats.



En 2016 ainsi, un rapport d’Europol faisait mention de la découverte de «bocaux contenant une substance pouvant être transformée en une toxine tétanique mortelle». «Il y a des preuves que l’Etat islamique (EI) montre un intérêt dans l’utilisation d’armes chimiques et/ou biologiques», ajoutait l’agence européenne de police criminelle. Récemment, des attentats à la ricine ont été déjoués en Allemagne et en France. Les terroristes des attentats bruxellois du 22 mars 2016 ont utilisé des explosifs artisanaux fabriqués à base d’acétone. Par la suite, c’est un terrorisme «low cost» à l’arme blanche et à l’arme à feu qui a frappé le royaume.

Mais les différents services belges liés à l’antiterrorisme pensent qu’une accélération est possible à l’avenir moyennant le recours à des armes autrement élaborées et destructrices. En réponse, un nouveau plan d’urgence «CBRN terro» (chimique, biologique, radiologique, nucléaire) balisant la gestion de crise en lien avec ces nouveaux risques vient d’être lancé au côté d’un centre d’expertise. Même approche à la Défense où différentes unités participent à des exercices et à des entraînements en conditions réelles.

L'attentat du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles du World Trade Center a démontré que les terroristes peuvent élaborer les plans les plus audacieux. A ce titre, les centrales nucléaires représentent pour eux une cible de choix. Durant l’automne dernier, un rapport d'experts indépendants mandatés par Greenpeace France estimait ainsi que les bassins de refroidissement des centrales nucléaires belges et françaises n’étaient pas suffisamment protégés contre une attaque extérieure.

En 2014, le réacteur belge de Doel 4 avait été l’objet d’un sabotage, sans que l’on ne sache aujourd’hui qui fut à son origine. Drones, missiles de taille réduite, cyberattaques sont autant de moyens de frappe qui n’existaient pas lorsque les centrales nucléaires belges ont été construites il y a une quarantaine d’années. Exercices à répétition, coordination et communication renforcées entre services, expertises élargies… Les autorités belges tentent de prendre les terroristes de court.

Se préserver du pire

Toutefois, cette bataille ne sera pas simple à gagner. Début juin, le Français Yves Marignac, directeur de Wise-Paris, une agence indépendante sur le nucléaire et l’énergie, est venu expliquer à des parlementaires à quel point les centrales nucléaires du royaume sont vulnérables. A l’entendre, le sabotage d’un bassin de refroidissement et la fuite qui en résulterait mèneraient certainement à la fusion des barres de combustibles. Il en résulterait une émission massive de radioactivité. L’accident pourrait déboucher sur l’évacuation d’urgence de millions de personnes. Il aurait fatalement des répercussions en Allemagne, aux Pays-Bas, au Grand-Duché et en France en raison du positionnement géographique des centrales de Doel et Tihange.

Les moyens mis en place pour lutter contre les nouvelles formes de terrorisme suffisent-ils à préserver du pire? Les autorités belges veulent croire que la prévention et l’expertise permettront de réduire le danger, tout en sachant que le risque zéro n’existe pas.

Par Max Helleff, depuis Bruxelles

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.