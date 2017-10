Au moins sept personnes sont mortes dans une tempête qui a frappé dimanche l'Europe centrale. Elle a fait des victimes en Allemagne, Pologne et République tchèque et a provoqué des coupures d'électricité et perturbé la circulation routière et ferroviaire, selon les services de secours.

En Allemagne, la police a revu lundi matin son bilan à la hausse et fait état de trois morts. Un homme de 56 ans, grièvement blessé lors du naufrage d'un bateau de plaisance dans le bras de mer de Peenestrom sur les rivages de la Baltique (nord) a succombé à ses blessures, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police. Une femme de 48 ans a été tuée dans le même accident et un autre passager, de 48 ans, est porté disparu.

Dimanche, un homme de 63 ans qui dormait dans un minibus dans un camping de la Baie de Jade, dans le nord du pays, a été surpris par la montée des eaux et s'est noyé alors qu'il tentait de fuir à pied, avait déjà indiqué la police. A Hambourg, dans le nord-ouest de Allemagne certaines rues ont été inondées, notamment dans le quartier du marché aux poissons, à proximité de l'Elbe. Plusieurs liaisons ferroviaires ont été interrompues dans le nord du pays, selon la compagnie de chemins de fer Deutsche Bahn qui prévoit un retour à la normale lundi en début d'après-midi.

La tempête, baptisée «Herwart» a également fait deux victimes en République tchèque, une femme près de Trebic (sud-est) et un homme âgé à Jicin (nord-est), tués dimanche par des chutes d'arbre.

En Pologne, un conducteur est mort dans sa voiture après une collision avec une branche tombée sur la route près de Szczecin (nord-ouest), selon les pompiers. La chute d'une branche sur sa voiture a tué un autre automobiliste dans la ville d'Opole (ouest), d'après les pompiers.

