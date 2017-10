(ChB) - Europe 1 et LCI ont recueilli le témoignage de David Périsset, un Français qui se trouvait sur les lieux de la fusillade meurtrière de Las Vegas. Il raconte cette nuit terrifiante.

"J'étais avec ma femme, on était sur le côté gauche de la scène. Tout à coup, on a entendu quelques pétards, et puis les rafales d'arme automatique ont démarré, des bruits très sourds. La musique sur la scène s'est arrêtée, les lumières se sont éteintes, les artistes ont couru se réfugier au fond de la scène."

"J'ai immédiatement reconnu ce que c'était"

"J'ai immédiatement reconnu ce que c'était, donc j'ai attrapé ma femme par le bras, je lui ai dit 'c'est des coups de feu', mais on ne savait pas du tout d'où venaient les tirs, des dizaines et des dizaines de coups à la suite, sans s'interrompre. C'était incroyable que ça tire aussi longtemps."

"On a couru et on s'est retrouvé dans une impasse, près de l'aéroport. Des personnes ont forcé la porte d'un hangar à avions, un bâtiment relativement grand qui a été immédiatement investi par tout le monde"