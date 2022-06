Tahiti et ses îles, paradis du bout du monde

Autant mettre d'emblée les choses au clair pour ceux qui se poseraient la question: tous les hashtag à l'exemple de #nofliterneeded employés par les faiseurs de rêves d'Instragram disent vrai. La splendeur de la Polynésie française n'est pas qu'une fable.

Vingt-deux heures de trajet avec une escale via Los Angeles au départ de Paris, contre quatorze heures de voyage pour les Seychelles et neuf heures pour se rendre aux Caraïbes. Présenter ainsi, l'entreprise d'un tel séjour peut sembler laborieuse.



Pourtant, que cela soit en solo, en couple, en famille ou entre amis, la Polynésie française reste une expérience à vivre au moins une fois, avec peut-être plus qu'ailleurs la garantie de ne pas repartir fâchés lorsque l'on part en amoureux ou à plusieurs (tout débat sur la séparation de l'homme et de l'artiste qu'était Gauguin excepté). Et puis, ne dit-on pas qu'au paradis, tout est toujours pardonné?

Bon plan Jusqu'au 12 juillet, il est possible de réserver vos billets d'avion A/R sur le site de la compagnie aérienne Air Tahiti Nui à tarif préférentiel. Entre la classe éco et la première, la classe Moana Premium vous offrira un bon compromis au départ de l'aéroport Charles de Gaulle pour un vol dans un siège tout en confort et un service 100% polynésien à son bord, du personnel jusqu'aux plats servis.

Pour les métropolitains qui font le choix de la compagnie aérienne polynésienne Air Tahiti Nui, le voyage commence d'ailleurs dès la montée dans l'avion. Par une fragrance douce et entêtante, celle de la fleur de tiaré offerte à chaque passager, symbole de la compagnie, emblème officiel de Tahiti.

Une expérience olfactive qui se poursuit jusqu'à l'arrivée, où c'est un collier de fleurs fraîches qui ornera très rapidement le cou des voyageurs, en signe de bienvenue. Car l'accueil des Polynésiens n'usurpe pas sa réputation, à savoir l'un des plus chaleureux du monde.

Une arrivée qui est également bien souvent rythmée par des chants et des danses traditionnels, des sourires qui montent jusqu'aux yeux et un seul mot d'ordre sur les lèvres des autochtones à l'adresse de ceux qui ont traversé les océans pour fouler du pied l'un des plus beaux endroits sur Terre: «Lâcher prise». Et la vie insulaire, même en une semaine pour visiter cinq îles, ça vous gagne. Ah, et oubliez le vouvoiement quand vous vous adressez à quelqu’un: à Tahiti, tout le monde tutoie tout le monde!

1 Papeete, l'alpha et l'oméga des voyageurs Copier le lien

Capitale de Tahiti et de ses îles, Papeete demeure le principal point d'ancrage de tous les explorateurs du globe, première balise immuable avec son aéroport international, avant le basculement dans l'azur éthéré entourant l'ensemble des cinq archipels.

Bon à savoir La monnaie locale est le franc pacifique

La meilleure période pour aller à Tahiti s'étend de mai à octobre

La majorité des établissements acceptent les cartes de crédit européennes

Il est possible de louer des boitiers WiFi à récupérer dès votre arrivée à l'aéroport pour rester connecté en toutes circonstance sans faire exploser votre forfait téléphonique

Qu'on y séjourne quelques jours ou non, impossible de ne pas au moins tenter de passer ne serait-ce qu'une fois par le marché ouvert sept jours sur sept, lequel regorge de souvenirs et de merveilles en tout genre: huile de monoï artisanale qui vous ramènera en Polynésie à chaque application sur la peau ou les cheveux une fois rentré, paréos, chemises aux motifs floraux locaux, tiki en bois, perles et nacres noires travaillées ou non, sacs de plage en feuilles de palmier tressées et bien plus encore.

Côté gastronomie, les roulottes sont incontournables: point de rendez-vous prisé des locaux, elles ont l'avantage d'offrir un très vaste choix de menus, du plus local au plus américain, voire même breton avec un vaste choix de crêpes de sarrasin! Le tout à des tarifs abordables, de quoi satisfaire les goûts de chacun.

Pour un repas plus typique mais un cran au-dessus pour le portefeuille, le restaurant Maru Maru rue du 05 mars devrait contenter les plus curieux, avec une carte proposant de nombreux produits frais locaux, au gré de la pêche du jour.

Une après-midi au fil de l'eau sur un catamaran, cette façon très estéthique de ne rien faire tout en ayant l'air d'être sans cesse en mouvement grâce au rythme des vagues! Photo: Megane Kambala

Enfin, il serait dommage de se priver d'un tour en catamaran le temps d'une après-midi, l'occasion de méditer allongé sur les filets au soleil ou à l'ombre sur les banquettes avec de la musique en fond. Si le mana (comprenez la force sacrée qui régit la vie polynésienne) vous accompagne, il est également possible d'observer des bancs de dauphins ou encore une tortue de mer géante perçant la surface de l'eau le temps de reprendre son souffle. Un moment suspendu et hors du temps.

Où dormir à l'arrivée ou la veille du départ? Restauré et rouvert aux clients depuis le 1er décembre 2021, le Hilton Hotel Tahiti tient toutes ses promesses, savant mélange de confort et d'esthétisme, avec son restaurant, ses bars, sa piscine et sa terrasse avec vue sur l'océan à perte de vue. La légende raconte que le collier qui vous sera offert à votre départ est un petit trésor à conserver en cas de goût de revenez-y: on vous en offrira un plus imposant la fois suivante, preuve que vous n'êtes plus un profane au cœur de cet Eden terrestre.



2 Moorea, la belle montagneuse Copier le lien

Si votre séjour comprend Moorea, l'enchantement débutera dès le ferry si vous avez la chance d'avoir votre place sur le plateau ouvert du dernier étage: le mouvement de l'eau vous bercera allègrement, avec le vent en guise de caresse - et la pensée très sérieuse que c'est tout de même autre chose que l'A31 à l'heure de pointe pour aller d'un point à un autre.

Cette île volcanique est recouverte d'une végétation abondante et de plusieurs points culminants aux airs de décor grandeur nature de Jurassic Park, l'ensemble panoramique tout aussi alléchant pour les mordus de photographie que de randonnée et de vélo (électrique ou non d'ailleurs).

Outre son belvédère pour dégainer appareils photos et portables et la visite des grandes plantations d'ananas qu'elle abrite, on ne peut que recommander une toute petite déviation en compagnie de l'opérateur Moorea Mahana Tours (de préférence un samedi ou un dimanche) à destination d'un motu (comprenez petite île) pour découvrir les secrets du «ahimā'a », le four traditionnel polynésien, en compagnie des locaux venus se détendre et se retrouver en famille pour manger et faire la fête.

Celui-ci est creusé à même le sol, agrémenté de bourre de coco et de bois, le tout recouvert par des pierres volcaniques sur lesquelles il ne reste qu'à allumer un feu avant de poser des feuilles de bananier enveloppant les mets de prédilection des Polynésiens (poulet, cochon, poisson, taro, patates douces, etc.). L'ensemble sera ensuite recouvert avec des sacs de jute et du sable pour une cuisson à l'étouffée.

Pour ceux qui auraient encore la bougeotte le lendemain, de la place dans l'estomac et encore un soupçon de conscience si ce n'est plus après quelques cocktails et les effets encore un peu persistant des 12 heures de jet lag, un détour par le Food & Cook Lab de sa visionnaire fondatrice Audrey Lachaud s'impose!

Marc Lintanf et Audrey Lachaud. Photo: Megane Kambala

Plus qu'une cuisine, il s'agit d'un véritable laboratoire d'agro-transformation et d'un incubateur de structures ouvert depuis 2018. Au centre du concept, une conviction, celle qu'il est possible de changer l'économie locale en innovant, tout en s'axant sur la solidarité et le respect de l'environnement.

Dans les faits cela se traduit donc par le souhait de mieux produire, mieux manger, mieux consommer et inciter les autres à faire de même et à aider ceux qui souhaitent rejoindre le mouvement à se lancer. Une visite qui sera aussi l'opportunité de participer à un atelier culinaire sur réservation au préalable avec le dynamique et enjoué chef français Marc Lintanf (contact à établir directement via Instagram ou Facebook en message privé pour fixation d'une date et discuter des tarifs possibles).

Arrivé lui aussi en 2018 avec son épouse et ses enfants, ce dernier qui a déjà bien voyagé, ne compte pas faire ses valises de sitôt. Boucher de formation avant de passer par une grande école hôtelière française jusqu'à devenir chef, ce dernier officie en tant que traiteur sur les îles mais pas que, puisque le labo lui permet de mitonner des produits d'exception se conservant à température ambiante: houmous des îles, rillettes de thon, terrine de foie de volaille au rhum... De quoi réjouir les papilles de tous les gourmets.

La plus belle vue de bureau du monde d'après le chef Lintanf. Qui oserait le contredire? Photo: Megane Kambala

Une session tout en décontraction et bonne humeur où vous en apprendrez énormément sur la vie locale et la cuisine traditionnelle auprès de métropolitains ayant embrassé la vie tahitienne. Ils continuent d'en apprendre tous les jours auprès des natifs auxquels il est très important «de laisser la parole pour vous parler des richesses de leurs îles», car dans le fond, ne les connaissent-ils pas mieux que personne?

L'occasion également d'être sensibilisé aux problématiques de la Polynésie française en matière d'alimentation, très fortement soumise à l'importation, et sur l'importance de réintroduire une agriculture locale en dépit d'un lobbying international très présent. Une urgence encore plus prenante dans ce contexte mondialisé d'inflation galopante.

3 Raiatea et Tahaa, les indissociables Copier le lien

Autrefois formant une seule et même entité, ces deux îles jumelles se partagent aujourd'hui le même lagon.



La première, Raiatea, est le berceau de la culture ma’ohi, avec son marae de Taputapuatea inscrit au patrimoine de l’Unesco, très fort en symbolique, mais aussi le plus imposant de l'ensemble des îles. Le site abrite plusieurs structures en pierre, autrefois considéré comme le temple central et le centre religieux de la Polynésie orientale, l'endroit où les dieux résidaient, et il n'était pas rare qu'il y ait des sacrifices humains.

Et si vous trouvez que son nom est long, sachez qu'il est une version courte du nom originel, le genre qu'il est impossible de caler sur un Scrabble ou à prononcer sans entraînement. Les natifs l'apprennent en chanson depuis leur plus jeune âge pour le mémoriser à la perfection.

Du reste, le tour de l'île peut se faire en une matinée, sur une route qui ne connait pas les embouteillages et qui ne fait pas plus de 100 km. L'opportunité d'en apprendre plus sur les locaux si vous faites le choix d'être conduit, car la visite sera bien entendu guidée et commentée.

Quant à Tahaa, à 20 minutes en bateau, elle est surnommée l'île de la vanille. Et pour cause, il est possible d'y visiter une plantation et d'y apprendre que les gousses polynésiennes sont parmi les plus prisées au monde, concurrençant celle de La Réunion ou de Madagascar. L'opportunité de faire quelques emplettes au marché à la fin de la visite pour en ramener sous vide, mais aussi y trouver du véritable sucre vanillé ou encore des baumes calmants pour les irritations 100% bio (oui, ils prennent la carte bancaire).

Le rhum est également de la partie sur l'île pour les amateurs grâce à la canne à sucre; et c'est à la distillerie Pari Pari qu'il faut se rendre pour une petite visite découverte. L'ambiance y sera bon enfant et les plus courageux (ou aguerris, selon le point du vue) pourront même déguster des shoot allant de 40 à 55°. Voire repartir avec une bouteille si le cœur y est!

Côté mer, il serait fou de pas vouloir profiter du lagon et d'aller se baigner avec les raies et les requins à pointes noires avec masque, palmes et tuba tout en profitant du panorama. Sachez pour la petite histoire que c'est à Tahaa que la tristement célèbre édition Polynésie de Koh Lanta a eu lieu.

Et si d'aventure vous posiez la question aux habitants sur leur opinion vis-à-vis de Teheiura (seul et unique natif à avoir participé à plusieurs éditions de l'émission), ce sera sans conteste l'une des rares fois du séjour où les gens ne vous sourirons pas. Le déshonneur pour tricherie, ça ne s'efface pas comme ça dans les esprits...

Enfin, il est bon de savoir à l'avance qu'il est possible d'accoster sur l'une ou l'autre des petites îles privées sur réservation le temps d'un déjeuner, lequel vous sera servi dans un décor de carte postale qui vous donnera l'occasion de penser que finalement oui, dans la vie, on n’a parfois que ce qu'on mérite.

Où dormir? Différents motus tout autour des deux îles proposent de sublimes hébergements pour qui peut y mettre le prix, à l'image de Nao Nao ou encore Vahine Island. Pour le premier, c'est le luxe décadent par excellence: une île semblant déconnectée du reste du monde et un service personnel aux petits soins en toutes circonstances pour les pensionnaires qui disposeront de trois villas, pour un total de 6 personnes maximum. Intimiste et classe pour célébrités et voyageurs fortunés.



Même esprit luxe du côté de Vahine Island, une île aux allures de petit village de Robinson, où le choix est offert entre bungalows sur pilotis ou la location de la Villa Royale pouvant accueillir jusqu'à une dizaine de personnes (avec piscine reliant intérieur et extérieur à la James Bond).



4 Bora Bora, celle qui réunit ceux qui s'aiment Copier le lien

Très célèbre en Amérique, la renommée de Bora Bora a également gagné le coeur des Européens grâce à l'essor du cinéma et des séries télévisées.

Prisée pour les lunes de miel et les anniversaires de mariage, la petite île à néanmoins connu des évènements bien moins glamour que son décor ne le laisse supposer. La présence entre 1942 et 1946 de l'armée américaine dans le cadre de l'opération Bobcat a laissé sur l'île des vestiges tels que des batteries antiaériennes, des canons, mais aussi la piste d'atterrissage qui sert toujours actuellement et qui fut pendant longtemps la plus longue de Polynésie.

Une petite randonnée sur les hauteurs peut être l'occasion de voir au plus près des traces de ce passage, avant ou après une escapade en mer pour profiter de nombreuses activités nautiques.

Côté restauration, on ne peut qu'encourager une réservation au Bloody Mary's, restaurant abordable, mais pourtant très célèbre pour être un repaire de stars du monde entier. En attestent d'ailleurs les panneaux en bois de part et d'autre de la devanture (Barack Obama, Denzel Washington, Gérard Jugnot, Pamela Anderson, Keanu Reeves...). Vous ne graverez pas le vôtre dessus, mais entre les cocktails rafraîchissants, les chanteurs aux ukulélés avec une ambiance tamisée et le vaste choix de viandes ou de poissons à faire griller; c'est sûr, la soirée ne pourra être que bonne.

En revanche, que cela soit au restaurant ou au bar de l'hôtel de votre choix, attention aux groupes: si l'expérience d'une grande tablée pour rire et discuter reste toujours un bon souvenir, elle sera cependant un brin singulière si vous mettez le cap sur Bora Bora, où vous serez certainement les seuls festoyeurs attroupés au milieu d'une flopée de love birds curieux de vous trouver là pour autre chose que roucouler! A tester ou pas donc...

Où dormir? Le Royal Bora Bora reste abordable au milieu d'une multitude d'offres toutes plus haut de gamme les unes que les autres, à partir de 310 euros la nuit pour deux personnes en haute saison.

Bon à savoir Le voyagiste We love to travel présent à Luxembourg propose des séjours sur mesure à Tahiti. Pour les intéressés, prière de contacter directement un agent via téléphone ou sur le site internet officiel pour de plus amples renseignements.

