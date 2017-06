(AFP) – Une fusillade sur un terrain de sport fréquenté par des élus du Congrès a fait plusieurs victimes mercredi, dont un chef de file du parti républicain à la chambre des représentants. Donald Trump a annoncé que l'auteur de la fusillade «est mort des suites de ses blessures».

«De nombreuses vies auraient été perdues sans les actes héroïques des deux policiers qui ont mis le tireur hors de nuire (...) durant cette attaque très très violente», a-t-il déclaré lors d'une brève allocution depuis la Maison Blanche, au cours de laquelle il a appelé le pays à «l'unité».

La fusillade a fait au moins quatre blessés selon la chaîne CBS. La police d'Alexandria, à quelques kilomètres de Washington, dans l'Etat de Virginie, a indiqué avoir arrêté un homme suspecté d'être le tireur. «Les victimes sont transportées dans des hôpitaux», a précisé la police d'Alexandria sur son compte Twitter.



Steve Scalise, un chef de file du parti républicain à la chambre de représentants, figure parmi les blessés, a témoigné sur la chaîne CNN, le parlementaire Mo Brooks qui lui a porté les premiers secours.

Steve Scalise, un chef de file du parti républicain à la chambre de représentants, figure parmi les blessés.

Photo: AFP

«J'étais sur le terrain et j'entends "bam!", je me retourne et je vois un fusil sur la troisième base (...) J'entends un autre "bam!" et je réalise qu'il s'agit d'un tireur. Au même moment j'entends Steve Scalise pousser un cri. Il a été touché (...) L'arme était un semi-automatique et il a continué à tirer sur différentes personnes», a-t-il raconté sur CNN.

Le tireur, un militant de gauche

Le tireur accusé d'avoir ouvert le feu mercredi sur des élus républicains s'entraînant au baseball près de Washington se nommait James Hodgkinson, un homme de 66 ans et militant de gauche, ont rapporté des médias.



Vivant dans l'Etat septentrional de l'Illinois, James Hodgkinson affichait sur sa page Facebook sa sympathie pour Bernie Sanders, l'ancien candidat à la primaire démocrate et chef de file de la gauche américaine.



Photo: AFP

«Trump est un traître. Trump a détruit notre démocratie. L'heure est venue de détruire Trump et compagnie», a écrit en mars le tireur présumé sur ce même profil Facebook.

Les photos montrent un homme au physique plutôt replet, au nez épaté, portant un bouc et des lunettes fumées.

Toujours selon cette même page, James Hodgkinson est originaire de Belleville, une banlieue de la métropole de St. Louis. Il gérait là-bas une société d'inspection de travaux à domicile.

Selon sa femme, citée par ABC, il s'était installé depuis deux mois à Alexandria, ville de l'Etat de Virginie située non loin de Washington.

