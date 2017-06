Par Anne Fourney

A l'arrêt Saint-François à Thionville, trois personnes attendent le 302 pour se rendre à leur travail au Luxembourg. Il est 7h30. Il faut généralement une heure à ce car transfrontalier pour achever son parcours qui passe par Hettange-Grande, Frisange, la Cloche d'Or et Gasperich. Mais le 302, c'est fini. Idem pour le 303 qui acheminait les frontaliers français jusqu'au Kirchberg.



7h33, le car n'est pas encore arrivé, lui qui était si ponctuel, voire en avance, quelques mois auparavant. «La semaine dernière il est arrivé à 8h10 au lieu de 8 heures, il est plus souvent en retard depuis qu'on sait que la ligne va être supprimée», dit une jeune femme. «Après, je prendrai le 301. Ce qui ne m'arrange pas trop parce qu'il passe par l'autoroute. C'est souvent plus long à cause du trafic. Le 302 était idéal pour moi pour aller travailler à la Cloche d'Or.»

Arthur, usager du 302 depuis deux mois, prendra le train à Hettange-Grande. À condition d'arriver à 7 heures, sinon il devient compliqué de trouver une place pour se garer s'il vient en voiture. Puis il prendra le car depuis la gare jusqu'à la Cloche d'Or. C'est la ligne 18. Or, entre la gare et la Cloche d'Or, il n'existe pas de voie de bus. Le 18 met parfois jusqu'à 30 minutes pour rejoindre Gasperich… Bon courage.



Quant à Béatrice, elle envisage de prendre sa voiture jusqu'à la gare de Thionville pour prendre le TER et achever son trajet en bus. «Mais ce sera beaucoup plus long! On verra. Si ça se trouve je prendrai juste ma voiture. Prendre le car est vraiment un confort, on n'a pas besoin de se concentrer sur la route en sortant du travail, on peut se détendre.»

La durée du trajet avec le 302 était identique à celle effectuée en voiture.



«Ça fait 18 mois qu'on se démène»



Ce n'est pas faute d'avoir lutté pour préserver ces deux lignes. Un comité d'usagers a été créé, le CUBt, Collectif d’Usagers des Bus transfrontaliers franco-luxembourgeois. A plusieurs reprises, ses représentants ont rencontré des responsables du SMITU, la société de transports lorraine qui exploitait ces lignes, et des représentants du Conseil régional. «Ils ont compris que le problème du transport frontalier était important, mais pas suffisamment pour se rassembler autour d'une table», déplorent les deux frontaliers qui préfèrent garder l'anonymat.



Les lignes, dont la suppression avait été annoncée une première fois, ont connu un sursis de quelques mois avant que leur arrêt définitif ne soit prononcé en novembre 2016. Les 302 et 303 ont cessé de circuler le 31 mai 2017. Entre-temps, le CUBt est entré en contact avec les instances luxembourgeoises afin de trouver rapidement une alternative.



«Le 323 met souvent 2h pour faire Thionville-Kirchberg»



«Ça fait 18 mois qu'on se démène pour trouver une solution. En fait, on se sent plus écoutés au Luxembourg qu'en France. Ou alors en France on nous dit oui bien gentiment en attendant que l'on passe à autre chose. Le SMITU nous a dit qu'il envisageait une solution peut-être pour l'automne, mais il doit entre-temps trouver 200.000 euros. Et trois mois au moins vont s'écouler sans qu'il y ait de solution.»

D'autres possibilités existent, mais elles ne sont pas réjouissantes: «Il y a bien le 303, mais il passe par l'autoroute et met souvent 2h pour aller jusqu'au Kirchberg.»



Quant à la voiture, ce n'est pas une solution: outre les routes saturées entre la France et le Luxembourg, certains n'ont pas la possibilité de se garer à proximité de leur lieu de travail. Les P+R sont saturés passé 7h30.



«Certains ont déménagé exprès pour être proches de l'arrêt de car en France. D'autres ne conduisent pas et craignent de perdre leur emploi.»



