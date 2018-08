Deux hommes ont commis un audacieux vol de bijoux anciens appartenant à la famille royale de Suède dans une cathédrale, avant de s'enfuir en bateau, ont annoncé les autorités suédoises, toujours à leur recherche mercredi.

Suède: deux hommes dérobent des bijoux royaux et s'enfuient en bateau

Deux hommes ont commis un audacieux vol de bijoux anciens appartenant à la famille royale de Suède dans une cathédrale, avant de s'enfuir en bateau, ont annoncé les autorités suédoises, toujours à leur recherche mercredi.

(AFP) - Les voleurs se sont introduits mardi midi dans la cathédrale de Strängnäs, à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale Stockholm, et se sont emparés des précieuses reliques du XVIIe sans être inquiétés. «Le travail [de recherche] de la police s'est poursuivi toute la nuit mais sans succès», a-t-elle déclaré dans un communiqué.



Le vol concerne deux couronnes et un orbe (un globe surmonté d'une croix) provenant des ornements funéraires de Charles IX, qui a régné sur la Suède et la Finlande de 1604 à 1611, et de son épouse la reine Christine, ont rapporté les responsables de la cathédrale dans un communiqué. «Les objets [...] étaient entreposés conformément aux règles de sécurité en vigueur», dans une vitrine verrouillée dotée d'une alarme, ont-ils précisé. Les bijoux sont d'une valeur inestimable, selon la police. «Nous ne connaissons pas la valeur des biens volés, si ce n'est qu'il s'agit d'un trésor national», a déclaré Stefan Dangardt, porte-parole de la police à l'AFP.



«Il est simplement impossible de vendre de tels objets, on peut donc seulement s'interroger sur leurs intentions et sur leurs connaissances concernant ces couronnes», s'est inquiétée de son côté Maria Ellior, policière et coordinatrice nationale des crimes culturels et patrimoniaux. Un témoin, Tom Rowell, qui déjeunait à proximité de l'édifice, a raconté au journal Aftonbladet avoir vu deux hommes s'enfuir de la cathédrale et sauter dans un petit bateau à moteur blanc, avant de prévenir la police. «J'ai immédiatement remarqué que c'était des cambrioleurs à cause de leur comportement», a-t-il ajouté.



La police a lancé un appel à témoins. Elle a également saisi Interpol afin de retrouver les bijoux volés. La cathédrale de Strängnäs est connue pour abriter les dépouilles de Charles IX et de ses deux épouses, la princesse Marie et la reine Christine.



Ci-dessous, les deux couronnes et l'orbe volés.