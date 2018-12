Le tireur radicalisé et au lourd passé judiciaire qui a fait trois morts et 13 blessés mardi soir à Strasbourg, est toujours en fuite mercredi, traqué dans une ville sous le choc après cette attaque contre son marché de Noël.

Strasbourg est sous le choc

(AFP) – Pour des raisons de sécurité, le marché de Noël, qui attire chaque année deux millions de touristes, est fermé au moins pour la journée, les manifestations culturelles sont annulées et les cours dans les écoles maternelle et primaires suspendus.



420 policiers et 200 gendarmes, dont des éléments du GIGN, sont mobilisés pour tenter de retrouver le tireur qui est blessé.

Le Parlement européen, qui siège cette semaine à Strasbourg, a également observé une minute de silence. Toujours en fuite, l'agresseur, âgé de 29 ans, né à Strasbourg et fiché «S» (pour Sûreté de l'État) pour radicalisation islamiste, a ouvert le feu mardi peu avant 20 heures en trois points du centre historique de Strasbourg dans des rues commerçantes, à quelques mètres du grand sapin emblématique du célèbre marché de Noël de la ville.



Des tirs échangés avec les forces de l'ordre



«Certains ont eu une balle dans la tête», a précisé le maire de Strasbourg Roland Ries, sur BFMTV. Selon lui, les victimes sont principalement des hommes. L'assaillant a échangé des tirs avec les forces de l'ordre qui l'ont blessé puis il est parvenu à prendre la fuite.



«Ça s'est passé vers 20 heures alors qu'un groupe de Sentinelle en patrouille, alerté par les tirs, s'est dirigé en direction de la place Kléber (au centre-ville de Strasbourg, NDLR) et est tombé dans une rue adjacente nez à nez ou presque avec l'assaillant», a raconté le porte-parole de l'état-major des armées, le colonel Patrik Steiger. «Pris à partie par l'assaillant, les deux soldats de tête ont riposté, ce qui a provoqué sa fuite».

Place Kléber, des passants ont commencé à rendre hommage aux victimes par des inscriptions «je suis Strasbourg» et quelques bougies et pétales de roses. De sources proches de l'enquête, 420 policiers et 200 gendarmes, dont des éléments du GIGN, sont mobilisés pour tenter de le retrouver.

Pas exclu qu'il soit passé en Allemagne



Il «ne peut être exclu» que le fuyard, un homme radicalisé, soit passé en Allemagne, a indiqué le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez, ajoutant qu'un «bouclage des frontières a été assuré», ainsi «qu'un bouclage périmétrique autour de la ville de Strasbourg».



Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour «assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle». «La motivation terroriste n'est pas encore établie», a toutefois estimé mercredi matin M. Nuñez.



Urgence attentat



Le centre-ville de Strasbourg, qui avait été bouclé et évacué jusqu'à 2heures du matin, était quasi désert mercredi matin, tous les chalets en bois du marché de Noël étant fermés pour la journée.

«On a eu la boule au ventre en partant (travailler ce matin) parce qu'on fait le centre-ville. On ne sait pas comment ça va se passer», s'inquiétait Cathia, livreuse habitant à Erstein, au sud de Strasbourg, présente dans une des rues ensanglantées la veille. Au pied du grand sapin, resté illuminé toute la nuit, Antoine, étudiant en médecine de 20 ans, avait «du mal à croire que c'est arrivé ici».

«On n'arrive pas à coller l'idée d'une telle violence à côté de lieux qu'on fréquente tous les jours. On a du mal à imaginer l'après, car on a jamais vécu ça. C'est une première fois à Strasbourg, une ville assez paisible».

Peter Fritz, un journaliste autrichien qui couvrait la session du parlement européen à Strasbourg, s'est lui retrouvé au milieu de la fusillade. «Quand je suis arrivée au coin de la rue, j'ai compris que c'était des coups de feu et un homme était au sol avec une blessure par arme visible à la tête», a-t-il raconté sur la chaîne ORF.



«Avec une autre personne, nous avons tenté de lui apporter de l'aide, nous l'avons transporté dans un restaurant. Avec deux professionnels de santé allemands, nous avons essayé de lui faire des massages cardiaques mais après 45 minutes, il était clair, et un médecin nous l'a dit par téléphone, que ça ne servait plus à rien».



Le journaliste dit avoir échangé quelques mots avec la femme de la victime «sous le choc» qui lui a expliqué qu'ils étaient touristes originaires de Thaïlande.



Le gouvernement a porté le niveau du plan Vigipirate à «urgence attentat», le plus haut niveau du plan Vigipirate, permettant notamment aux autorités «la mobilisation exceptionnelle de moyens».