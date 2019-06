Maux croisés au Mali, au Niger, au Burkina Faso. À la terreur djihadiste viennent s'ajouter les violences inter-communautaires entre populations sédentaires et nomades.

Spirale infernale en Afrique de l'Ouest

Gaston CARRE

Le Mali, pays cible de la Coopération luxembourgeoise, est devenu le «Sorgenkind» sahélien de la communauté internationale en général et de l'Union européenne en particulier, et l'une comme l'autre sont saisies d'une inquiétude croissante face à une situation qui chaque jour semble gagner en complexité. Résumons.



Le Mali, qui longtemps fut une sorte d'idylle africaine pour touristes en quête de savanes et de peintures rupestres, est devenu, avec le Niger notamment, l'un des «glacis» de la grande poussée migratoire vers le Nord, que l'Union européenne tente de juguler sur place, avant qu'elle n'atteigne la Méditerranée, au risque de voir les candidats à l'exil échouer dans les geôles des milices mafieuses qui les attendent dans l'entonnoir que forme la Libye.



Le massacre de Bandiagara

Or la problématique migratoire se complique d'un phénomène djihadiste, l'internationale de l'islamisme radical ayant établi au Mali et dans un nombre croissant de pays environnants ses succursales les plus redoutables, un phénomène qui à partir de l'épicentre malien est en passe de pourrir le Sahel tout entier. Et comme si la situation n'était pas assez complexe ainsi, on découvre/on se souvient maintenant que la tourmente terroriste se complique d'affrontements ethniques, entre Peuls et Dogons en particulier, des tueries pour des pâturages endommagés se mêlant aux massacres commis au nom du Coran.



Un officier et un résident examinent les cendres des victimes brûlées, après la tuerie commise au village dogon de Sobane-Kou, au Mali. Photo: AFP

C'est dans la nuit du 9 au 10 juin dernier que les tensions communautaires ont connu un moment culminant, suite à des atrocités sur base d'antagonismes qui selon le président malien Boubacar Keïta pourraient mettre à mal la stabilité du pays tout entier. L'attaque sur un village de la zone de Bandiagara, à l'est de Mopti, aurait duré près de sept heures. Sept heures de vociférations «Allah akbar» selon les survivants, par des assaillants qui n'ont épargné ni femmes, ni enfants, ni bétail – les rescapés parlent d'un véritable carnage dans ce village de Dogons au centre du pays.



Les premiers assaillants sont arrivés en motos et ont ouvert le feu, bientôt rejoints par huit autres, qui ont commencé «à tirer sur tout ce qui bouge», raconte le chef du village à l'AFP. «Après, ils ont mis le feu aux greniers, aux maisons, et ont emporté les moutons et les boeufs. Nous n'avons plus rien, il y a des femmes enceintes parmi les victimes, et des enfants, nous avons tout perdu». Le bilan, d'une centaine de morts d'abord, a été revu ces jours derniers à la baisse, mais 35 personnes au moins ont été abattues ou égorgées puis brûlées. Le chef de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma), Mahamat Saleh Annadif, a condamné cet «acte d'une barbarie inqualifiable».

Peuls contre Dogons

En cause: des Peuls qui seraient venus de Diankabou et d'autres localités voisines. Les Peuls sont souvent dénoncés pour les dévastations que leurs troupeaux en transhumance feraient subir aux terres des populations sédentaires. Stigmatisés, assimilés aux «extrémistes», ils répondent par la violence à leur stigmatisation, et le cycle infernal dès lors est enclenché. Des «groupes d'auto-défense», en réalité des milices communautaires, aggravent le cycle de la violence dans des zones de non-droit générées par l'absence des Forces de défense et de sécurité maliennes.

Des observateurs ont comptabilisé plus de 2.700 personnes tuées depuis 2016, dans des affrontements qui opposent des groupes armés – Peuls, Dogons ou encore Bambaras – aux villageois des différentes communautés. Le djihadisme pendant ce temps s'étend dans la région, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et souffle sur les braises. L'islamisme radical en Afrique de l'Ouest a commencé son expansion en 2012, lorsque les groupes armés terroristes au sud de l'Algérie ont étendu leur influence au nord du Mali, dans les zones touaregs. Pour stopper leur avancée vers Bamako, la France avait déclenché l'opération Serval en 2013.

Les attaquants n'ont rien épargné, ni hommes, ni femmes ni enfants, ni même le bétail. AFP

Or, si cette intervention a permis un contrôle relatif du nord du pays, l'effet pervers de la présence française fut une dissémination régionale des djihadistes, dans une aire géographique extrêmement ample qui outre les pays déjà évoqués englobe aussi la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Même le Bénin n'est plus épargné par cet éparpillement, comme l'a montré la récente prise en otages de deux Français dans la réserve de Pendjari – on se souvient que les deux hommes, ainsi qu'une Américaine dont la présence à leurs côtés n'était pas connue, ont été libérés dix jours plus tard par les forces spéciales françaises dans le nord du Burkina Faso lors d'une intervention qui a coûté la vie à deux militaires du commando.



Le djihadisme lui-même est un phénomène complexe, dans la mesure où il procède d'organisations diverses et mouvantes, qui entretiennent entre elles des rapports de concurrence ou d'allégeance largement indéchiffrables. Ajoutons que la notion même de djihadisme n'est pas à entendre dans son sens «pur et dur», le terrorisme idéologique des islamistes se confondant souvent avec des actions relevant du grand banditisme.

Le Burkina Faso sur le radar médiatique

Cela dit, on considère que la nébuleuse djihadiste en Afrique de l'Ouest se constitue de trois grandes entités: Boko Haram, actif dans les pays voisins du lac Tchad, le groupe Etat islamique dans le grand Sahara (EIGS) et rival le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Aqmi (Al-Qaïda au Maghreb islamique).



Parmi les pays devenus proies des exactions terroristes, le Burkina Faso fut saisi par les radars médiatiques quant l'attaque d'un hôtel fréquenté par des Occidentaux fit 30 morts à Ouagadougou en janvier 2016, alors que le pays se trouve dans la tourmente depuis 2014 déjà et le renversement du président Blaise Compaoré.

Or le Burkina est un cas d'école pour qui veut appréhender les fondements de la déferlante terroriste. De fait, les djihadistes naissent et se développent dans les régions laissées en déshérence par des États déliquescents. Le terrorisme s'épanouit quand s'affaiblissent les pouvoirs en place, quand se multiplient les changements de régime, qui à leur tour entraînent la désorganisation des administrations, des forces de l'ordre voire des armées.



Il s'épanouit, aussi, quand ces États laissent d'immenses territoires en marge des ressources que la communauté internationale fournit au titre de l'aide au développement. Advient alors un processus qui fut observé ailleurs, en Irak après l'intervention militaire américaine, quand des communautés abandonnées, méprisées souvent, voient le djihadisme comme le bras armé qui assouvira leur ressentiment face au pouvoir central. Le djihadisme, sur ce terrain d'accueil, se conforte lui-même en attisant les conflits communautaires, et la boucle funeste dès lors est bouclée.