Six événements qui vont rythmer 2022

Elections à haut risque pour Joe Biden aux Etats-Unis, Mondial de foot inédit et renaissance espérée des festivals : voici quelques-uns des événements attendus en 2022.

(AFP) - Si 2022 ne signera sûrement pas la fin définitive de la pandémie, l'agenda s'annonce malgré tout chargé. Vie politique, vie culturelle et vie sportive ont notamment prévu de reprendre leur cours, alors que le variant Omicron fait de nouveau pleuvoir les restrictions dans de nombreux pays du monde.

JO sous tension à Pékin

L'élite mondiale des sports d'hiver se retrouve aux Jeux olympiques de Pékin, du 4 au 20 février, pour un rendez-vous sous tension entre appels au boycott et crise sanitaire. Pour limiter les risques d'une flambée du Covid-19, la Chine a mis en place des mesures drastiques, sans doute les plus radicales pour un événement sportif d'ampleur depuis le début de la pandémie.

Tous les participants devront être vaccinés ou observer une quarantaine de 21 jours, puis intégreront une «bulle sanitaire» pendant la durée des Jeux. Seules les personnes vivant en Chine peuvent acheter des billets. Le régime chinois doit aussi faire face aux accusations de violations des droits humains, notamment dans sa région à majorité musulmane du Xinjiang (Nord-Ouest).

Le Royaume-Uni, le Canada, les Etats-Unis et l'Australie ont ainsi décidé un «boycott diplomatique» des Jeux, où ils enverront bien des athlètes mais pas de responsables officiels. Opposé à «toute tentative de politiser le sport et le mouvement olympique», le président russe Vladimir Poutine a lui confirmé sa venue. Le Grand-Duché s'est pour sa part prononcé en défaveur d'un boycott des Jeux olympiques, par la voix de Jean Asselborn.

Le carnaval de retour à Rio ?

Le variant Omicron aura-t-il raison une nouvelle fois du carnaval de Rio ? La fête, qui attire chaque année deux millions de touristes, espère faire son grand retour, du 25 février au 1er mars, après deux ans d'attente en raison de la pandémie. Les autorités locales ont conditionné sa tenue à la situation épidémiologique, qui s'est nettement améliorée dans le pays grâce à l'avancée de la vaccination.

Mais le maire Eduardo Paes, qui avait déclaré début octobre qu'il serait «ridicule» d'imposer des gestes barrière durant les festivités, est désormais plus prudent. «Si les conditions sont réunies, le carnaval aura lieu. Sinon, il n'aura pas lieu», a-t-il récemment admis.

... et la musique à Glastonbury ?

Glastonbury, le légendaire festival de musiques britannique, est programmé du 22 au 26 juin, pour la première fois depuis 2019. Le covid avait gâché les célébrations de ce qui aurait dû être son 50e anniversaire en 2020. L'édition 2021, pour laquelle 135.000 billets avaient été vendus, a elle aussi dû être annulée. Une seule tête d'affiche a pour le moment été dévoilée, l'Américaine Billie Eilish qui deviendra, à 20 ans, la plus jeune artiste à en clôturer une soirée.

Le sacre de Xi

Souvent qualifié de dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao, Xi Jinping devrait être reconduit à l'automne pour un troisième mandat à la tête du parti, et donc du pays, lors du XXe Congrès du Parti communiste chinois.

Depuis son arrivée à la tête du pays, le leader de 68 ans a centralisé le pouvoir entre ses mains, en faisant notamment modifier la constitution pour pouvoir rester en place au-delà de la limite de deux mandats. Son ascension s'est accompagnée d'un tour de vis envers toute forme de contestation, que ce soit à Hong Kong ou dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang (nord-ouest), à majorité musulmane.

Elections cruciales pour Biden

Le parti républicain tentera de reprendre le contrôle des deux chambres du Congrès américain, lors des élections de mi-mandat du 8 novembre. A moins d'un an de ces élections traditionnellement délicates pour le parti au pouvoir, les démocrates affichent une certaine fébrilité, après une défaite cinglante pour le poste de gouverneur en Virginie et une victoire plus serrée que prévue dans le New Jersey. Le tout sur fond d'effritement de la popularité du président Joe Biden.

Kevin Mccarthy, le leader de l'opposition à la chambre des représentants, prédit une vague républicaine, tablant sur 60 sièges supplémentaires pour son parti, qui en détient actuellement 213 (contre 221 pour les démocrates).

Un Mondial dans le désert

Le Qatar accueillera, du 21 novembre au 18 décembre, la première Coupe du monde organisée au Moyen-Orient, espérant changer l'image controversée de ce petit mais riche émirat du Golfe qui a investi des milliards dans le sport.

Doha a dû faire face à des accusations d'achat de votes après sa désignation en 2010 et a été vilipendée pour son traitement des travailleurs migrants, notamment ceux qui ont construit les stades du Mondial. La compétition sera aussi la première à se tenir à l'automne, pour éviter la chaleur suffocante de l'été au Qatar.