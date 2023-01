Le temps est trop maussade à vos yeux? C'est le moment alors de planifier vos prochaines vacances pour découvrir de nouveaux horizons!

International 9 4 min.

Voyage

Six destinations à découvrir en Europe en 2023

Thomas BERTHOL Le temps est trop maussade à vos yeux? C'est le moment alors de planifier vos prochaines vacances pour découvrir de nouveaux horizons!

Cette année, il n'y a une fois encore pas de salon «Vakanz» organisé à Luxexpo. Cet événement, déjà déficitaire avant l'arrivée du coronavirus, ne s'est plus tenu depuis la crise sanitaire et il semble que la pandémie de covid-19 a eu raison de lui...

Luxair volera d'Anvers à Londres dès 2023 La compagnie aérienne luxembourgeoise proposera quatre vols directs par semaine (dans les deux sens) entre Anvers (Belgique) et Londres

Mais ce n'est pas une raison pour ne plus rêver et ne plus s'offrir d'escapades proches ou plus lointaines. Du moins, si votre budget vous le permet en ces temps où il faut composer avec l'inflation et la crise énergétique...

Envie de vous évader mais sans devoir changer de continent? Le guide touristique américain Fodor's a sélectionné six destinations en Europe qui sortent quelque peu des sentiers battus et qui sont à découvrir en 2023. Tour d'horizon.

Gand, une des villes «les plus cool d'Europe»

Commençons tout d'abord par la ville de Gand en Belgique. Il faut près de 3 heures de route pour rejoindre cette ville belge néerlandophone en région flamande. Selon Fodor's, Gand est «l'une des villes les plus cool et les plus éclectiques de toute l'Europe».

Parmi les endroits à ne pas rater, le guide touristique met en avant «l'architecture d'époque de Gand - le château médiéval de Gravensteen et l'église gothique de Saint-Bavon - constituent des points de repère historiques de la ville qui a une histoire riche et parfois houleuse».

3 La ville de Gand en Belgique, à trois heures de route de la frontière luxembourgeoise. Photo: Shutterstock

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La ville de Gand en Belgique, à trois heures de route de la frontière luxembourgeoise. Photo: Shutterstock La ville de Gand en Belgique, à trois heures de route de la frontière luxembourgeoise. Photo: Shutterstock La ville de Gand en Belgique, à trois heures de route de la frontière luxembourgeoise. Photo: Shutterstock

Un passé historique fascinant à Rye

Si vous franchissez la Manche pour aller en Angleterre, pourquoi ne pas s'arrêter à Rye, seulement à deux heures au sud de Londres. À découvrir notamment: «des maisons médiévales et d'autres habitations anciennes comme les tours du château et l'église paroissiale de St. Mary, qui ont toutes deux une façon d'attirer les visiteurs dans son passé historique fascinant.»



La ville de Rye, au sud de l'Angleterre. Photo: Shutterstock

Trondheim, une destination étonnante

Partons encore un peu plus au Nord de l'Europe. Destination Trondheim en Norvège, «une ville étonnante caractérisée par son architecture gothique et ses vieilles maisons en bois colorées bordant les rives de la rivière Nidelva.» Les passionnés d'histoire y trouveront leur compte avec le musée NTNU Vitenskapsmuseet. Celui-ci «abrite des objets datant de l'ère viking qui témoignent du passé légendaire de Trondheim».

Quel est le meilleur moment pour s'y rendre? Selon le guide, en milieu ou à la fin de l'été. C'est le moment idéal selon Fodor's pour y profiter «des paysages luxuriants des fjords.»

3 La ville de Trondheim en Norvège. Photo: Shutterstock

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La ville de Trondheim en Norvège. Photo: Shutterstock La ville de Trondheim en Norvège. Photo: Shutterstock La ville de Trondheim en Norvège. Photo: Shutterstock

L'accueil chaleureux de la Crète

Cap cette fois-ci vers le Sud de l'Europe. Et qui dit sud, dit plage et dans l'idéal du soleil. Commençons par la Crète, la plus grande île de Grèce. Le site touristique vante cette île comme «la plus hospitalière du pays»: «Que vous choisissiez de faire du shopping dans le dédale de rues commerçantes de La Canée, de vous régaler de délices locaux dans une série de tavernes discrètes ou de vous asseoir à une table sur le trottoir d'un kafenion traditionnel en sirotant l'alcool blanc local, le raki, vous pouvez être sûr d'être accueilli chaleureusement.»

3 Partez à la découverte de la Crète. Photo: Shutterstock

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Partez à la découverte de la Crète. Photo: Shutterstock Partez à la découverte de la Crète. Photo: Shutterstock Partez à la découverte de la Crète. Photo: Shutterstock

Ostuni, la «ville blanche»

Quittons la Grèce pour la douceur de vivre à l'italienne. Vous connaissez Ostuni? Connue sous le nom de «ville blanche» (Città Bianca) ou encore nommée «la perle blanche» par les Italiens, Ostuni se trouve dans les Pouilles, la région méridionale qui forme le talon de la botte italienne.



Les Grecs et les Romains ont conçu cette ville unique à 750 pieds au-dessus du niveau de la mer. Mieux vaut éviter l'été bondé de touristes et attendre l'automne pour découvrir Ostuni. C'est le moment d'assister à la récolte des olives et de nombreuses fermes locales ouvrent leurs portes pour des dégustations.

Mieux vaut attendre l'automne pour découvrir Ostuni. Photo: Shutterstock

Grenade, la cité captivante

Dernière destination du Sud: Grenade au sud de l'Espagne. Fodor's la présente comme «l'une des villes les plus captivantes d'Andalousie, présentant certains des attributs incarnant le mieux l'Espagne, de la danse flamenco passionnée aux tapas et cocktails de fin de soirée, en passant par l'architecture mauresque.»

De nouvelles destinations accessibles depuis le Luxembourg Plusieurs nouvelles destinations pourront être rejointes cette année depuis le Luxembourg avec l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes. À compter du 11 février, il sera possible de rejoindre avec Luxair la ville marocaine de Marrakech depuis le Findel en trois heures. La compagnie luxembourgeoise assurera également une liaison vers Pescara en Italie à partir du 27 mars. Comptez 2h10 pour rejoindre cette ville italienne de la région des Abruzzes. À la recherche d'une destination pour les vacances de Pâques? Luxair s'envole dès le mois d'avril vers Split en Croatie. Pour rappel, la Croatie a adopté depuis le début de l'année l'euro et intégré l'espace Schengen.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.