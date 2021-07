La France et la Grèce ont envoyé quatre Canadair, lundi, pour aider les pompiers à combattre le feu qui ravage l'ouest de l'île italienne. L'état de calamité a été décrété.

Sinistre

Face aux incendies, la Sardaigne appelle à l'aide

(AFP) - Plus de 7.500 hommes, sept Canadair et 13 hélicoptères sont déjà engagés sur le terrain des feux qui ravagent la Sardaigne depuis une semaine. Insuffisant. Mobilisés dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, deux Canadair grecs sont déjà opérationnels et deux appareils français devaient débuter leur mission ce lundi sur l'île.

Le feu fait toujours rage localement et les secours craignent l'arrivée du mistral, un vent du nord qui pourrait modifier la trajectoire des incendies et ainsi faire peser des menaces sur de nouvelles zones. Les autorités sardes ont décrété l'état d'urgence après les violents incendies provoqués par la sécheresse, la chaleur et le sirocco qui ont détruit plus de 20.000 hectares de forêt, d'oliveraies et de cultures dans la région d'Oristano (ouest).

#Incendi #Sardegna, operativi a #Oristano i due #canadair francesi attivati da @DPCgov nell'ambito del Meccanismo Europeo Protezione Civile @eu_echo: insieme a 3 velivoli della nostra flotta aerea sono in azione sul fronte del fuoco di Cadone, nel comune di Suni [#26luglio 12:45] pic.twitter.com/5emn8JFbyd — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 26, 2021

Le gouverneur sarde, Christian Solinas, a décrété l'état de calamité dans cette région rurale prisée des touristes. «Il n'est pas encore possible d'effectuer une évaluation des dommages causés par les incendies toujours en cours dans la région d'Oristano mais c'est un désastre sans précédent. Des dizaines de milliers d'hectares de végétation détruits, des entreprises et des maisons brûlées, du bétail tué», a-t-il déploré.

Il a précisé avoir écrit au Premier ministre italien Mario Draghi pour demander que soit affectée à la reforestation des zones ravagées par le feu une partie des fonds consacrés au plan de relance post-Covid. Les éleveurs ont de leur côté perdu de nombreuses brebis ou chèvres et des habitations ainsi que des locaux agricoles (oliviers notamment) et industriels ont brûlé.

Quelque 1.200 habitants ont dû être évacués de leur domicile