Un an après son décès, Simone Veil entre au Panthéon ce dimanche. Avant la cérémonie, un dernier hommage lui sera rendu, avant qu'elle entre au monument des «Grands Hommes».

International 12 1 4 min.

Simone Veil entre au Panthéon

Un an après son décès, Simone Veil entre au Panthéon ce dimanche. Avant la cérémonie, un dernier hommage lui sera rendu, avant qu'elle entre au monument des «Grands Hommes».

(NK avec AFP) - Elle sera la 76e personnalité et la cinquième femme à être inhumée au Panthéon ce dimanche 1er juillet. L’ancienne ministre de la santé - emblème de la loi sur l'IVG - et académicienne Simone Veil y sera accompagnée de son mari, Antoine Veil.

L’hommage a débuté ce vendredi, après la sortie des cercueils des époux Veil du cimetière du Montparnasse. Ils ont été exposés durant deux jours au Mémorial de la Shoah, dont Simone Veil a été l’un des membres fondateurs. Vendredi et samedi, des milliers de personnes sont descendues dans la crypte de ce lieu de mémoire du génocide des juifs pour se recueillir devant le cercueil de Simone Veil, décédée il y a un an presque jour pour jour, et de son époux décédé en 2013.

L'icône du combat pour la mémoire de la Shoah, de la réconciliation européenne et de la lutte pour les droits des femmes entre ce dimanche au Panthéon, la nécropole laïque des «grands hommes».

6 AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Elle n'y reposera pas seule puisque le président Emmanuel Macron a accepté que son époux, l'avocat Antoine Veil, soit à ses côtés, ce qui fera d'eux le troisième couple à être inhumé au Panthéon. «Simone Veil avait un lien très fort à ce lieu qu'elle a contribué à bâtir», fait-on valoir au mémorial, où l'on précise que cet hommage à la fois public et intime est un choix de la famille.

Membre fondateur du centre, Simone Veil avait aussi été la première présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah de 2001 à 2007. Une «flamme éternelle» brûle au centre d'une grande étoile de David en marbre noir dans la crypte qui accueille les deux cercueils et qui tient lieu de tombeau symbolique aux six millions de juifs morts sans sépulture durant la Seconde Guerre mondiale.

Dimanche matin, le cortège funèbre traversera la Seine et le Quartier latin, avant d'être acheminé jusqu'au Panthéon sur une moquette bleue, «couleur de la paix, de l'ONU et bien sûr de l'Europe», selon l'Elysée.

Les cercueils de Simone et Antoine Veil seront exposés jusqu'à lundi au Panthéon, avant d'être descendus dans la crypte où ils reposeront à proximité de Jean Moulin, André Malraux et Jean Monnet, le «père de l'Europe».



6 AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. AFP AFP AFP AFP AFP AFP

L'Europe dans le coeur

Les figures de l'Europe reposent au Panthéon, mais à l'heure où les 28 pays connaissent une crise au sujet de la question clivante de la migration - dont un accord a été trouvé dans la nuit de jeudi à vendredi -, cette cérémonie est légèrement paradoxale.

Si l'Europe connaît de nombreuses crises, ce n'était pas cet avenir-là que prévoyait Simone Veil lorsqu'elle est devenue la première femme présidente du Parlement européen en 1979.

Alors qu'elle a connu la guerre et la déportation, cette femme de conviction a tout de même tenu à s'installer en Allemagne avec son mari après la fin de la guerre en 1950. Elle croyait profondément en l'Europe, terre de paix pour tout ceux qui ont vécu les drames des XIXe et XXe siècles.

#SimoneVeil, cette grande figure qui entre dimanche au #Pantheon, incarne à elle seule ce que le 20e siècle a conçu de pire, la #Shoah dont elle a été victime petite fille, et de meilleur, l'#IVG qu'elle a offerte aux femmes et le #Parlement européen, la paix entre les peuples pic.twitter.com/pMWmayUcc6 — de Cabarrus Thierry (@tcabarrus) 29 juin 2018

Au cours de son mandat, elle a défendu avec force et énergie ses conceptions supranationales et a développé son action sur un des sujets qui lui tenait particulièrement à cœur: réconcilier l'Europe, pour qu'elle ne se déchire plus jamais.

Mais la place de Simone Veil au Parlement n'était pas seulement pour renforcer et élargir l'Europe, c'était aussi le moment de donner du pouvoir au Parlement européen et de le faire connaître à l'opinion publique européenne, dont l'image de celui-ci s'était ternie.

Ce n'est qu'en janvier 1982, qu'elle a quitté cette présidence, sans pour autant perdre son engagement actif dans la vie politique européenne, en étant à la tête du service juridique du Parlement. Durant toutes ces années, Simone Veil aura, à elle seule, affronté tous les combats, restant à tout jamais une femme inspirante au cœur européen.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.