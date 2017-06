(AFP) - Beaucoup de nouveaux venus, plus de femmes, plus jeune, le visage de la nouvelle Assemblée nationale par rapport à la précédente en quelques chiffres clefs.

Plus jeune

L'Assemblée perd plus de cinq ans de moyenne d'âge en passant de 54 ans en 2012 à 48 ans et 8 mois en 2017. Les députés de la France insoumise sont en moyenne les plus jeunes, 43 ans et 4 mois, devant la République en Marche (45 ans et demi), le FN (48 ans et 8 mois) et Les Républicains (52 ans contre 55 ans en 2012). Le Parti socialiste (54 ans), le Parti communiste (54 ans et demi) et l'UDI (56 ans et demi) ont les moyennes d'âge les plus élevées.



Plus féminine

Le record du nombre de femmes à l'Assemblée - 155 en 2012 - est battu avec 223 élues. La République en Marche compte la part la plus importante de femmes dans ses rangs avec 47% d'élues, devant le MoDem (46%) et la France Insoumise (41%). Le Parti socialiste compte 38% d'élues (contre 36% en 2012), le FN 25%, LR 23% (contre 14% en 2012), le PCF 20% et l'UDI 17%.

Professions: moins de retraités

Le nombre de cadres grimpe de 134 à 180 mais ils sont désormais plutôt issus du privé (59% en 2017 contre 39% en 2012) que du public. Les professions libérales passent de 74 à 103 députés, les enseignants de 47 à 61, les employés de 8 à 21 et les agriculteurs de 9 à 13.

Il y aura 41 chefs d'entreprise au palais Bourbon contre 19 auparavant.

Le nombre de retraités a fondu de plus de moitié, de 106 à 41 élus, alors que 29 permanents politiques ont été élus contre 60 il y a cinq ans. A noter l'élection d'un étudiant et d'un ouvrier à l'assemblée, deux catégories qui n'étaient pas représentées durant la précédente législature.

Peu d'anciens députés

Sur les 345 députés candidats à leur réélection, 140 l'ont emporté. Quatre anciens ministres du gouvernement Cazeneuve, élus députés en 2012 mais qui avaient quitté le palais Bourbon, ont par ailleurs été élus, sur les 13 qui se présentaient. 59 ministres ou anciens ministres depuis 1995 étaient également sur la ligne de départ, pour seulement 20 vainqueurs. En tout, 424 élus n'ont jamais été députés. C'est le cas de tous les députés LFI, de 91% des députés REM, 40% des députés LR et 6% des députés socialistes.



Attention au cumul



Selon le répertoire national des élus 2016, 200 députés élus sont titulaires d'un mandat exécutif local (maire, adjoint au maire, vice-président ou président d'un conseil départemental ou régional ...). Mandat qu'ils devront abandonner en juillet d'après la loi sur le non-cumul des mandats.

Sur ces 200 députés, 83 sont issus des rangs LR, 54 de la République en Marche, 20 du MoDem et 13 de l'UDI notamment.



237 députés n'avaient aucun mandat, exécutif ou non, en 2016. Parmi ces élus "tout neufs", 190 appartiennent à la République en Marche, 14 à la France Insoumise, 11 au MoDem, 6 aux Républicains et 2 au Parti socialiste.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.