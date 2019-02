La Corée du Sud a annoncé dimanche avoir accepté d'augmenter de près de 10% sa participation au coût de déploiement de dizaines de milliers de soldats américains sur son sol, réglant un différend avec son allié avant un second sommet entre Washington et Pyongyang.

International 2 min.

Séoul met la main à la poche pour financer les troupes américaines

La Corée du Sud a annoncé dimanche avoir accepté d'augmenter de près de 10% sa participation au coût de déploiement de dizaines de milliers de soldats américains sur son sol, réglant un différend avec son allié avant un second sommet entre Washington et Pyongyang.

(AFP) – La guerre de Corée (1950-53) s'est achevée par un armistice et non un traité de paix et les Etats-Unis déploient plus de 28.000 soldats en Corée du Sud pour la protéger de la Corée du Nord. Mais le président américain Donald Trump a souvent dénoncé le coût de ce déploiement.



D'après la presse sud-coréenne, Washington demandait à Séoul de doubler sa contribution aux frais. L'accord annoncé dimanche par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères prévoit le versement par Séoul d'environ 1.040 milliards de wons (816 millions d'euros) pour 2019. Il s'agit d'une augmentation d'environ 8,2% par rapport à la contribution annuelle fournie par la Corée du Sud au terme d'un accord quinquennal arrivé à expiration fin 2018.



Les Etats-Unis exigeaient «une énorme» augmentation de la contribution sud-coréenne, a poursuivi le ministère, mais les deux pays ont réussi à conclure un accord qui reflète «l'état de la sécurité sur la péninsule coréenne».



Ils ont «réaffirmé (...) l'importance d'une alliance solide entre la Corée du Sud et les Etats-Unis et le besoin d'un déploiement stable des troupes américaines», a poursuivi le ministère. Certains craignaient que M. Trump ne se serve de la querelle sur les coûts comme prétexte pour retirer les troupes américaines.

Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un devraient discuter d'une déclaration officielle pour mettre fin à la guerre, qui serait le prélude à un traité de paix, lors de leur sommet prévu fin février au Vietnam.



Lors de leur premier sommet à Singapour en juin, le président américain avait annoncé à la surprise générale sa décision de suspendre les exercices militaires entre Washington et Séoul.



La semaine dernière, M. Trump a déclaré sur CBS qu'il n'avait «aucun projet» de retirer les troupes américaines dans le cadre d'un compromis qui serait conclu à Hanoï mais a ajouté que cela pourrait arriver «peut-être un jour».

«Cela coûte très cher de maintenir des troupes là-bas», avait-il ajouté. L'accord n'est valable que pour un an et les deux parties devraient retourner à la table des négociations. Il entrera en vigueur après avoir reçu le feu vert de l'Assemblée nationale sud-coréenne, attendu en avril, selon l'agence Yonhap.