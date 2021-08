Le Luxembourg a envoyé un secouriste sur l'île caribéenne frappée par un séisme la semaine dernière et touchée par de fortes pluies depuis.

Haïti pleure ses 2.200 morts et attend de l'aide

(AFP) - Haïti compte des centaines de milliers de sinistrés. Et même cinq jours après le violent tremblement de terre qui a frappé le pays, les autorités restent incapables d'établir le bilan des dégâts. Selon la protection civile haïtienne, le séisme a déjà fait 2.189 morts et plus de 12.000 blessés. Sachant que plus de 300 personnes restent portées disparues. Reste maintenant le défi à apporter les secours au plus vite à des populations habitant dans des zones reculées de l'île.

La situation est d'autant plus critique que, désormais, le sud-ouest du pays est en proie au chaos. Après la terre, c'est le ciel qui se déchaîne avec les intempéries déclenchées par le passage de l'ouragan Grace.

A une semaine d'intervalle, les deux prises de vue satellite montrent les ravages causés pour la seule ville de Jérémie peuplée de 135.000 habitants. Photo : dpa

D'ores et déjà, les Etats-Unis ont affrété huit hélicoptères de l'armée depuis le Honduras pour continuer les efforts d'évacuation médicale. L'USS Arlington, un navire de transport de l'US Navy, est attendu en Haïti avec à son bord, une équipe chirurgicale. Une goutte d'eau face à la masse des sinistrés. «On a à peu près 600.000 personnes directement affectées et qui ont besoin d'assistance humanitaire immédiate», détaille ainsi Jerry Chandler, directeur de la protection civile haïtienne.

Déjà à Beyrouth

Le Luxembourg, lui, a pris sa part dans l'aide internationale. Ainsi, en réponse à une requête officielle du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies, un spécialiste du CGDIS a été expédié sur place. Membre du groupe d'intervention humanitaire, l'homme assistera une équipe d'experts notamment en matière de déploiement de moyens de communication.

Il y a tout juste un an, un pompier secouriste luxembourgeois avait également été détaché pour une mission similaire, mais au Liban. Il s'agissait cette fois d'aider les secours après l'explosion qui avait ravagé le port de Beyrouth.

Le petit Etat, à l'Ouest de la République dominicaine, était déjà dans une situation d’extrême pauvreté. Il se remettait à peine du passage, en octobre 2016, de l'ouragan Matthew. Ses vents avaient entraîné la mort de plus de 500 personnes et causé près de 2 milliards de dollars de dégâts.