Le plan actuel de l'UE est nettement sous-financé et sa mise en œuvre réelle sera confrontée à des défis majeurs selon la Cour des comptes européenne.

International 3 min.

Selon la Cour des comptes européenne

Se priver de l'énergie russe n'est pas réaliste

John MONAGHAN Le plan actuel de l'UE est nettement sous-financé et sa mise en œuvre réelle sera confrontée à des défis majeurs selon la Cour des comptes européenne.

Le plan de l'UE visant à réduire sa dépendance à l'égard de l'énergie russe est lourd, peu pratique et nettement sous-financé, a averti l'organisme de surveillance budgétaire de l'Union, basé à Luxembourg, dans un avis publié mardi.

«Le meilleur moyen de réagir au chantage au gaz de Poutine» Le ministre de l'Energie Claude Turmes se félicite de l'adoption du règlement européen sur une réduction de 15% de la consommation de gaz. En parallèle, une stratégie nationale de réduction de la demande d'énergie sera présentée en automne.

La stratégie dite «REPowerEU», dévoilée en mai à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, fixe une série d'objectifs, dont la réduction de la dépendance de l'UE à l'égard des importations de combustibles fossiles du pays et l'expansion des capacités éoliennes et solaires.

Toutefois, la proposition est criblée d'obstacles pratiques, politiques et financiers, a conclu la Cour des comptes européenne (CCE).

Feu vert pour réduire la consommation de gaz

La Commission européenne devra trouver un financement supplémentaire de 200 milliards d'euros pour atteindre les objectifs ambitieux du plan, a déclaré la CCE, qui comprend l'élimination progressive des importations de gaz et de pétrole russes dans un délai de cinq ans.

Le financement de l'UE pour la transition sera disponible par le biais du mécanisme de redressement et de résilience (RRF), qui fait partie du fonds de lutte contre la pandémie de 800 milliards d'euros de l'Union.

Cette approche pourrait entraîner des divisions entre les gouvernements nationaux, car le FRR est mis en œuvre par le biais de mesures proposées par les différents pays, plutôt que par des décisions prises au niveau de l'UE, ont averti les auditeurs.

Économies de gaz: l'Union européenne trouve un accord Les ministres de l'Energie de 26 des 27 pays de l'Union européenne sont parvenus à un accord à Bruxelles. Seule la Hongrie s'est opposée au texte.

Les divisions entre les pays de l'UE sur le rythme de la transition ont été bien documentées. Les ministres de l'énergie réunis à Bruxelles mardi ont donné leur feu vert à une proposition visant à réduire volontairement la consommation de gaz au cours des prochains mois, la Hongrie ayant voté contre la motion et un certain nombre d'autres pays ayant exprimé des réserves initiales.

Le mois dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exhorté les États membres de l'UE à ne pas faire marche arrière en matière de réduction des combustibles fossiles, alors que l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas ont déclaré qu'ils allumeraient des centrales au charbon après que la Russie eut pris des mesures pour limiter l'approvisionnement en gaz.

Un risque stratégique par rapport aux futurs défis

Le respect des engagements proposés exigerait en grande partie que les pays cherchent de l'argent ailleurs ou «transfèrent des fonds d'autres politiques (de l'UE)», a déclaré la Cour des comptes européenne, laissant effectivement la mise en œuvre du plan entre les mains des gouvernements nationaux.

«Cela pose un risque en termes d'approche stratégique des défis à venir, et pourrait avoir pour conséquence que des projets d'importance stratégique pour l'UE dans son ensemble ne soient pas financés par REPowerEU», a déclaré la CEA.

L'intention de la Commission d'évaluer l'impact potentiel des mesures est bienvenue, a déclaré la CCE, mais les indicateurs qui seront utilisés ne couvriront "qu'une partie" des objectifs prévus.

«L'invasion de l'Ukraine par la Russie a braqué les projecteurs sur notre dépendance à l'égard des importations de gaz, de pétrole et de charbon, et l'UE devait absolument agir et répondre rapidement aux préoccupations accrues en matière de sécurité énergétique», a déclaré Ivana Maletić, l'auditrice responsable de l'avis.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

«Mais nous pensons que REPowerEU, dans sa forme actuelle, pourrait ne pas réussir à identifier et à mettre en œuvre rapidement les projets stratégiques de l'UE ayant un impact immédiat et maximal sur la sécurité et l'indépendance énergétiques de l'UE», a ajouté Ivana Maletić.

Cet article a été publié pour la première fois sur luxtimes.lu

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.