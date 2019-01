Une pétition pour le rétablissement du cadencement et de trois trains supprimés entre Paris et Metz fait parler d'elle depuis quelques jours. Initiée par Jean-Marc Todeschini, sénateur de la Moselle, elle rassemble plusieurs autres élus lorrains comme le maire de Thionville ou encore celui de Metz. Mais fait grincer quelques dents du côté des frontaliers.

International 3 min.

«Se mobiliser pour les TGV, c'est bien, mais il ne faut pas oublier les frontaliers!»

Sophie WIESSLER Une pétition pour le rétablissement du cadencement et de trois trains supprimés entre Paris et Metz fait parler d'elle depuis quelques jours. Initiée par Jean-Marc Todeschini, sénateur de la Moselle, elle rassemble plusieurs autres élus lorrains comme le maire de Thionville ou encore celui de Metz. Mais fait grincer quelques dents du côté des frontaliers.

Postée ce mardi 22 janvier au soir sur le site change.org, cette pétition a pour but de restaurer trois trains qui ont été supprimés depuis le 9 décembre dernier entre la capitale française et la ville messine.

«Nous, habitants de Moselle, citoyens comme élus, qui avons financé la ligne TGV Est, nous exigeons du respect de la part de la SNCF et une véritable concertation sur le cadencement des trains vers Paris», peut-on lire dans la présentation de la pétition.

S'adressant à la ministre des Transports français, Elisabeth Borne et au président de la SNCF, Guillaume Pépy, ce texte, qui rassemblait plus de 1.400 signataires jeudi après-midi, met en avant que «Metz devient l’agglomération la plus mal desservie sur l’ensemble du Grand Est avec seulement trois trains vers Paris dans la fourchette horaire de 06h à 09h, essentielle aux déplacements d’affaires comme de loisirs».

Joint par téléphone, Jean-Marc Todeschini insiste sur le fait que cette pétition a été rédigée «dans l'intérêt de tous les Mosellans».

«Il n'y a eu aucune concertation avec les acteurs locaux alors que c'est la première ligne TGV financée par la région! Il fallait en discuter avant», fustige-t-il. Pour lui, la SNCF a «menti effrontément» et «refuse toute communication».

Quant à l'option "OuiGo" - l'offre de TGV low cost de la SNCF - mise en place pour remplacer ces trains manquants, si le sénateur estime «ne rien reprocher aux trains low-cost», il n'empêche que «les billets ne se prennent que sur Internet et qu'il faut être sur le quai 30 minutes avant le départ, donc vive le "grande vitesse"», ironise-t-il.

Ça passe un peu mal du côté des frontaliers

Patrick Weiten, Dominique Gros, Jean-Luc Bohl, Sébastien Koenig... la liste des élus locaux ayant déjà signé cette pétition est longue... et fait quelque peu grincer des dents du côté des frontaliers de la région Grand-Est.

«C'est fort louable de défendre les trains de toutes ces personnes qui vont chaque jour au travail mais on ne peut s'empêcher de voir là deux poids, deux mesures», se désole un représentant de l'association des usagers du TER Metz-Luxembourg.

Il faut dire que les frontaliers français tirent la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années, et encore plus depuis le début de cette année 2019 où retards, suppressions et conditions de transport difficiles s'enchaînent chaque jour.

«On a du mal à comprendre... Quand nous tirons la sonnette d'alarme, nous n'avons pas la même mobilisation de la part des élus, qui pourtant, ne sont pas autant déconnectés de la réalité que ça et voient nos problèmes. Pour nous, ce n'est pas seulement un train chaque jour mais une dizaine qui sont supprimés, retardés ou trop petits en raison d'un manque de matériel!», poursuit le représentant de l'association des frontaliers.

Et de conclure «Se mobiliser c'est bien, mais dans ce cas il faut le faire pour tous et défendre les intérêts des personnes qui les ont élus».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.