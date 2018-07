Le Premier ministre chinois Li Keqiang a appelé à des «sanctions sévères» et à une «tolérance zéro», après un nouveau scandale de vaccins qui a fait plonger lundi les actions d'entreprises pharmaceutiques du pays.

International 2 min.

Scandale des vaccins: Pékin veut des «sanctions»

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a appelé à des «sanctions sévères» et à une «tolérance zéro», après un nouveau scandale de vaccins qui a fait plonger lundi les actions d'entreprises pharmaceutiques du pays.

(AFP) – L'autorité de régulation des médicaments et des aliments (CFDA) a annoncé dimanche avoir fait stopper la production d'un vaccin contre la rage d'une grande entreprise, Changchun Changsheng, après avoir découvert des données falsifiées et d'autres problèmes au cours d'une inspection. La firme a «franchi la ligne rouge de l'éthique», a dénoncé Li Keqiang.

Il a annoncé la création d'une commission d'enquête gouvernementale pour faire la lumière sur les pratiques de l'ensemble de la filière. «Peu importe quelles sont les entreprises ou les personnes impliquées, elles feront l'objet de sanctions sévères et nous ferons preuve d'une tolérance zéro», a-t-il martelé dans un communiqué publié dimanche soir sur le site internet du gouvernement.

En Chine, des parents sont inquiets quant à une éventuelle administration de vaccins non conformes à leurs enfants. Photo: AFP

L'affaire a provoqué une avalanche d'articles et de commentaires sur les réseaux sociaux, la plupart éreintant une industrie pharmaceutique nationale jugée peu fiable.

Elle s'inscrit dans une longue série de scandales qui ont alimenté les craintes et la colère de l'opinion publique sur la sécurité de l'alimentation et des médicaments. Les actions des principaux producteurs chinois de vaccins ont chuté lundi. A la Bourse de Shenzhen (sud), trois d'entre eux ont vu leur titre plonger de 10% (la limite maximale autorisée): Walvax Biotechnology, Shenzhen Kangtai et Chongqing Zhifei.

La maison mère de Changchun Changsheng, l'entreprise au cœur du nouveau scandale, a également vu son titre s'écrouler de 10%. C'est le deuxième plus gros producteur de vaccins antirabiques en Chine. La CFDA a annoncé que les doses incriminées n'avaient pas quitté l'usine de l'entreprise. Mais des médias d'Etat ont affirmé le contraire.



Et les parents étaient inquiets quant à une éventuelle administration de vaccins non conformes à leurs enfants. La province du Hebei (nord) a par ailleurs annoncé lundi que près de 150.000 personnes avaient reçu un vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche de qualité inférieure, produit par une autre firme.



Le quotidien Global Times, proche du pouvoir, s'est demandé lundi dans un éditorial comment des produits suspects pouvaient toujours être sur le marché après tous les scandales passés. «Les gens ne comprennent pas pourquoi le pays n'a pas empêché la production d'un vaccin de qualité inférieure», s'interroge le journal, pointant des «contrôles laxistes et des sanctions trop légères».