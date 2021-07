La formule anti-covid développée par le laboratoire allemand n'est efficace qu'à 48% pour prévenir les infections. Un taux bien plus faible que les autres vaccins à ARN messager.

International 2 min.

Santé

Désillusion confirmée pour le vaccin CureVac

La formule anti-covid développée par le laboratoire allemand n'est efficace qu'à 48% pour prévenir les infections. Un taux bien plus faible que les autres vaccins à ARN messager.

(AFP) - Mercredi soir, les résultats définitifs des essais cliniques à grande échelle du vaccin anti-covid du laboratoire allemand Curevav sont tombés. Et ils sont décevants : chez les 4.000 participants à l'essai, le candidat vaccin a démontré une efficacité globale de 48% (83 cas dans le groupe vacciné, 145 dans le groupe placebo) contre le covid-19, «quelle que soit sa gravité». Une donnée publiée par le laboratoire lui-même.

CureVac peine à constituer son stock de vaccins Alors même que son sérum est encore étudié par les autorités sanitaires, le laboratoire allemand dit rencontrer des problèmes d'approvisionnement, accusant les Etats-Unis de bloquer l'exportation de certains composants. Une situation qui pourrait mettre à mal les campagnes européennes de vaccination.

CureVac note que la performance de son produit est légèrement meilleure dans la tranche d'âge des 18-60 ans, où l'efficacité atteint 53%. Mais voilà qui est loin de constituer un satisfecit général. En revanche, du côté des participants âgés de plus de 60 ans, les données disponibles «n'ont pas permis de déterminer l'efficacité de manière statistiquement claire» reconnaissent les scientifiques.

Malgré ce résultat en demi-teinte, le PDG Franz-Werner Haas se dit convaincu que son candidat vaccin «apporte une contribution précieuse à la santé publique», notamment chez les 18-60 ans. Mais pas sûr que l'Agence européenne des médicaments (EMA) soit sensible à ce discours. Elle qui a déjà engagé une procédure d'examen en continu du produit, et doit donner son feu vert ou non à une possible mise sur la marché.

Et la concurrence? Les vaccins BioNTech/Pfizer et Moderna, également basés sur le principe de l'ARN messager, ont démontré une efficacité d'environ 95%. Celle des vaccins AstraZeneca et Johnson et Johnson se situe entre 60 et 70%.

Pour CureVac, le refus de l'EMA serait un coup dur. Il en serait en effet fini du contrat passé par la Commission européenne avec la biotech pour l'achat de 405 millions de doses, dont une partie pour le Grand-Duché.

La firme allemande avait été parmi les premiers à se lancer dans la course au vaccin et espérait encore il y a peu mettre sur le marché un sérum performant en mai de cette année. Mais ses responsables avaient expliqué en juin avoir dû affronter «un virus différent» des concurrents en raison de la «grande diversité de mutations» présentes lorsqu'a commencé la phase d'essais en décembre.

Parmi les cas séquencés lors des essais, des variants dits «préoccupants», dont fait partie le variant Delta, ont été repérés chez plus de la moitié des patients. La souche originale du SARS-CoV-2 n'a été identifiée que dans 3% des cas.