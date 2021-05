Le laboratoire français a publié lundi des résultats positifs de son essai clinique sur un sérum anti-covid. Développé avec son partenaire britannique GSK, celui-ci pourrait être utilisé plus facilement, sans congélateur spécifique.

Sanofi progresse sur l'élaboration de son vaccin

Le laboratoire français a publié lundi des résultats positifs de son essai clinique sur un sérum anti-covid. Développé avec son partenaire britannique GSK, celui-ci pourrait être utilisé plus facilement, sans congélateur spécifique.

(AFP) - Sanofi remonte dans la course aux vaccins. Alors que le développement de son sérum essuyait un retard en janvier dernier, le laboratoire français a présenté ce lundi les premiers résultats de ses essais cliniques.

La phase 2 de ces essais sur l'être humain montre ainsi des «concentrations élevées d'anticorps neutralisants» chez les adultes, à des niveaux «comparables à ceux observés chez des personnes qui s'étaient rétablies d'une infection», note Sanofi dans un communiqué. Autrement dit, les sujets de cette phase test répondent bien au traitement.

Le laboratoire a également indiqué qu'il lancerait la production du sérum en parallèle de la phase 3, dans les prochaines semaines. L'autorisation de mise sur le marché est attendue pour le dernier trimestre 2021.

Olivier Bogillot sur le candidat-vaccin de Sanofi : "On travaille pour pouvoir fournir non-seulement un vaccin efficace sur la souche dite Wuhan ou anglaise et un vaccin contre la souche sud-africaine"#Europe1 pic.twitter.com/9aJdb64F8u — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) May 17, 2021

A en croire Olivier Bogillot, cette troisième phase devrait permettre de développer un vaccin efficace contre le covid, mais surtout contre les variants britannique et sud-africain. Sur Europe 1, le président de Sanofi France affirme également que la technologie utilisée dans le sérum le rendrait «plus facile d'utilisation».

Basé sur un système de protéine recombinante, ce vaccin ne nécessiterait pas de congélateur spécifique, et pourrait simplement se conserver au frigo. Son injection pourrait donc être réalisée «chez le médecin ou le pharmacien», indique Olivier Bogillot, et non pas dans un centre de vaccination.

Un procédé qui devrait permettre aux pays européens d'accélérer leurs campagnes de vaccination, et permettre au laboratoire français de se distinguer de ses concurrents. La première étude menée sur l'être humain avait conclu à une réponse immunitaire insuffisante fin 2020, expliquant le retard des Français sur le marché. A noter qu'au Grand-Duché, 277.379 doses vaccinales anti-covid ont été administrées à ce jour, et 196.032 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.