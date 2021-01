A défaut d'avoir trouvé une formule anti-covid, le groupe pharmaceutique est prêt à mettre ses chaines de production au service du laboratoire allemand.

Sanofi aidera Pfizer à conditionner son vaccin

A défaut d'avoir trouvé une formule anti-covid, le groupe pharmaceutique est prêt à mettre ses chaines de production au service du laboratoire allemand.

(AFP) - Des vaccins, il en existe diverses compositions. Mais c'est bien les outils de production de masse qui manquent aux laboratoires retenus. Aussi, le laboratoire français Sanofi va mettre en flacon celui de ses concurrents Pfizer et BioNTech. De quoi assurer le conditionnement de plus de 100 millions de doses cette année, toutes à destination de l'Union européenne (et donc du Luxembourg).

L'annonce de ce coup de pouce a été faite par le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, après que le gouvernement français lui a demandé à plusieurs reprises de mettre ses chaînes de fabrication à la disposition de ses concurrents. Dans un entretien publié sur le site internet du Figaro, M. Hudson explique que Sanofi utilisera son usine allemande de Francfort pour conditionner le vaccin, qui lui sera fourni par ses concurrents à partir de juillet. «Ce site de production étant situé à proximité du siège de BioNTech (à Mayence, NDLR), cela permettra de faciliter les choses», fait valoir le patron du groupe français.

Cet accord survient au moment où plusieurs laboratoires rencontrent des difficultés pour tenir les cadences élevées nécessaires afin de respecter les contrats qu'ils ont signés. La semaine dernière encore, c'était au tour du britannique AstraZeneca, dont le vaccin doit encore être approuvé dans l'Union européenne, d'indiquer que ses livraisons seraient moins importantes que prévu au premier trimestre, provoquant la colère de Bruxelles.

Mardi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a mis la pression sur les fabricants en affirmant qu'ils devaient «honorer leurs obligations». «L'Europe a investi des milliards pour développer les premiers vaccins et créer un véritable bien commun mondial. Maintenant, les entreprises doivent tenir leurs promesses», a-t-elle soutenu dans une intervention en vidéo au Forum économique mondial de Davos. En réponse, le PDG d'AstraZeneca, Pascal Soriot, a assuré que son groupe «ne pren(d) certainement pas de vaccins aux Européens pour les vendre ailleurs avec profit» mais mis en avant des soucis de production à régler.

Le retard de Sanofi

Bruxelles avait annoncé début janvier un nouvel accord avec le duo Pfizer-BioNTech, prévoyant une précommande ferme de 200 millions de doses supplémentaires de leur vaccin anti-Covid, assorti d'une option pour 100 millions de plus. Cela s'ajoutait au contrat déjà conclu portant sur 300 millions de doses du vaccin, autorisé depuis le 21 décembre par la Commission européenne.

Alors que plusieurs variants du virus responsable du Covid-19 ont été identifiés (dont 36 cas du variant britannique au Grand-Duché) et que des questions demeurent concernant l'efficacité des vaccins commercialisés face à ces derniers, le laboratoire français développe tout de même un vaccin fondé sur la technologie de l'ARN messager. Mais pas avant la fin du premier trimestre 2021 a priori.