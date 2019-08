L'homme fort du gouvernement italien et chef de la Ligue (extrême droite) réclame des élections anticipées. De quoi mettre à mal l'alliance instaurée il y a 14 mois avec son allié du Mouvement 5 Etoiles.

Salvini fait éclater la coalition populiste italienne

(AFP) - «Allons tout de suite au Parlement pour prendre acte qu'il n'y a plus de majorité (...) et restituons rapidement la parole aux électeurs», a exigé, jeudi, Matteo Salvini dans un communiqué diffusé après une série de rencontres entre dirigeants politiques.

«Il est inutile d'aller de l'avant avec des disputes, comme ces dernières semaines, les Italiens ont besoin de certitudes et d'un gouvernement qui travaille», a ajouté le vice-Premier ministre de la Ligue (extrême droite). Dans la soirée, celui qui occupe les fonctions de ministre de l'Intérieur a pratiquement lancé sa campagne électorale lors d'un meeting à Pescara.

Des insultes répétées

«On nous dit qu'on ne peut pas réduire les impôts. Nous prouverons, si vous nous donnez la force de le faire, qu'il est possible de réduire les impôts aux travailleurs italiens», a-t-il lancé devant ses sympathisants.

La crise au sein de la coalition a été déclenchée par le dernier vote de la session parlementaire sur la ligne ferroviaire Lyon-Turin, mercredi. Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) s'est retrouvé à voter seul une motion contre cette liaison franco-italienne, tandis que la Ligue apportait son soutien à deux motions de l'opposition en faveur du projet.



Matteo Salvini a dénoncé «les insultes répétées à moi et à la Ligue de la part de prétendus alliés», dans une allusion au ministre des Transports, Danilo Toninelli, qui l'avait qualifié de «nain assis sur les épaules de géants».

La Ligue double le M5S

La tension entre les deux ex-alliés gouvernementaux, la Ligue et le M5S, couvait depuis de longues semaines, plus spécialement depuis les élections européennes qui se sont traduites par un triomphe de la Ligue et un échec cuisant pour le Mouvement.

Ces élections ont marqué un retournement de situation par rapport aux législatives de mars 2018 qui avaient attribué au M5S plus de 32% des voix et à la Ligue environ 17%. Les Européennes ont vu la Ligue pulvériser toutes les prévisions obtenant plus de 34%, soit environ le double du M5S, tombé à 17% environ.

La réaction de Mattarella

Depuis ce scrutin, les observateurs italiens se demandaient combien de temps Matteo Salvini allait accorder au gouvernement de Giuseppe Conte avant de le faire chuter, fort de sondages qui le donnaient à 36/38% des intentions de vote, voire plus, lui permettant potentiellement de gouverner presque seul, ou avec l'appui déjà acquis d'avance du parti post-fasciste Fratelli d'Italia.

Carola Rackete va porter plainte contre Salvini L'un des avocats de la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch, a annoncé vendredi que sa cliente allait porter plainte pour diffamation contre le ministre italien de l'Intérieur, qui s'est déchaîné contre la jeune femme.

La grande inconnue reste la réaction du chef de l'Etat, M. Mattarella, qui a seul le pouvoir de dissoudre le Parlement, avant de convoquer un scrutin. Or M. Mattarella est notoirement opposé à des élections à l'automne, période où le gouvernement doit préparer le budget de l'an prochain, en discuter avec Bruxelles et le présenter pour adoption au Parlement.