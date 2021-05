RTL Group veut vendre M6 à TF1

Le groupe luxembourgeois a annoncé lundi avoir conclu un accord pour fusionner les deux chaînes françaises. Si l'affaire n'est pas encore conclue, RTL devrait détenir 16% du capital de ce nouveau groupe médiatique d'envergure.

Branle-bas de combat dans l'audiovisuel français. Les groupes TF1, M6, Bouygues et RTL ont annoncé lundi avoir signé un accord en vue de fusionner les activités de TF1 et M6. Le but: créer un nouveau groupe médiatique français pour faire face à «la concurrence des plateformes mondiales», «être actif sur le marché publicitaire» et «produire des programmes de qualité», indiquent les quatre instances dans un communiqué commun.

Selon ce premier accord, RTL détiendrait à terme 16% de cette nouvelle instance, dont le chiffre d'affaires est estimé à 3,4 milliards d'euros. Son partenaire, Bouygues, en possèderait 30% après avoir racheté au groupe luxembourgeois 11% de son capital, pour un montant estimé à 641 millions d'euros. RTL Group compterait également deux représentants au sein du conseil d'administration de ce nouveau groupe français, contre quatre pour Bouygues.

Pour Thomas Rabe, directeur général de RTL, ce projet représente «une étape majeure» dans la mise en œuvre de sa stratégie, visant à «créer des champions nationaux des médias» à travers une présence européenne.

1,50 euro par action La transaction prévoit le versement d'un dividende exceptionnel de 1,50 € par action pour les actionnaires de M6. Ceux de TF1 bénéficieront d'un ratio d'échange économique global de 2,10 actions.

Cette fusion confirme la volonté du groupe audiovisuel luxembourgeois de rebondir, après une année 2020 ternie par la crise sanitaire. Lors de la présentation du bilan annuel, Thomas Rabe se félicitait notamment du boom de 52% des abonnements aux plateformes de streaming, et misait sur un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros en 2021.

Si ce nouveau groupe médiatique devrait être fondé d'ici la fin 2022, cette vente doit encore être approuvée par l’Autorité de la concurrence et le Conseil supérieur de l’audiovisuel en France.

