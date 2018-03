Un regard lucide sur l'action humanitaire: rencontre avec la figure historique de Médecins sans frontières

International 6 min.

Rony Brauman, l'homme intranquille

Gaston Carre Rony Brauman, figure de proue de l'organisation Médecins sans frontières, nous livre ses points de vue sur le drame syrien et, plus généralement, sur les ambitions et les limites de l'action humanitaire. Une leçon de lucidité de la part d'un homme d'action et de réflexion.

Médecin, Rony Brauman s'est penché sur les plaies du monde, en Ethiopie, en Somalie, au Sierra Leone et ailleurs, en ces régions où des civils ont payé la guerre au prix de leur sang. Et partout il a interrogé la responsabilité des nations face à la folie des hommes, quand il présida, de 1982 à 1994, cette organisation Médecins sans frontières dont l'acronyme, MSF, est devenu synonyme d'une action humanitaire dont Brauman a sondé les prétentions, les limites et les contradictions. Loin de la figure héroïque de l'humanitaire en tête brûlée, qui bistouri en main arrache la veuve et l'orphelin aux mains des grands malfaisants, il mène cette réflexion avec autant de scrupule que de perspicacité.

La «mascarade» des trêves

Pour l'heure c'est la Syrie qui requiert toute son attention. Il observe la violence des frappes sur la Ghouta, «une violence inouïe», qui sans cesse atteint de nouveaux sommets au regard de cet homme qui croyait que tous les sommets en la matière étaient d'ores et déjà atteints. Il constate la «mascarade» de ces «trêves» qui plutôt qu'une concession à l'action humanitaire signent au contraire son assujettissement aux belligérants. Il relève, enfin, l'obstination de la Russie dans son obstruction à toute résolution de la part du Conseil de sécurité des Nations unies. La Syrie est-elle devenue le signifiant de l'impuissance de la communauté internationale face aux grands drames de ce monde?

Rony Brauman en reconnaît volontiers les limites, mais constate, aussi, la «surmédiatisation» actuelle de la crise syrienne, qui à rebours du Soudan par exemple constitue la figure inversée de ces guerres que l'on dit «oubliées». Et réfute ce terme d'«impuissance» trop récurrent dans la qualification des actions humanitaires en général. Brauman signale des exemples d'interventions réussies, au Timor-Est, où la pression des Nations unies permit de résorber la crise à travers un processus électoral, au Sierra Leone, où les nations ont arrêté l'avancée de la guérilla à l'instant où elle allait prendre Freetown, au Kosovo enfin, quand bien même «l'Europe y a manqué une occasion de soutenir Ibrahim Rugova».

Oser s'affranchir de l'ONU

Le Kosovo constitue ici un cas particulier, dans la mesure où l'intervention de l'OTAN advint sans aval de l'ONU. Une intervention «illégale» dès lors en regard du droit international? «Il faut savoir s'affranchir du Conseil de sécurité» nous dit Brauman, conscient du poids transgressif que pèse une telle injonction. Il précise: «Il faut, quand on entrevoit une réelle chance de succès pour l'action entreprise, savoir contourner l'obstacle ONU», un contournement qui du point de vue politique est problématique certes, mais qui d'un point de vue moral peut s'imposer. Et de rappeler que cette intervention-là, au Kosovo, fut d'autant plus judicieuse qu'elle avait ménagé la Russie, évitant à Moscou de perdre la face dans les Balkans. Est-ce à dire que dans le cas de la Syrie aussi il convient de «ménager» la Russie?



«Intervenir par une action militaire revient à pratiquer la chirurgie avec un marteau.»

«Il faut veiller à n'humilier aucune des parties en présence, car l'humiliation engendre la haine.» Le but étant de «préserver plusieurs fers à son feu, plusieurs leviers d'action possibles, sans pour autant accepter l'inacceptable». Qu'est-ce qui ces jours-ci, dans la Ghouta syrienne, est inacceptable de la part de Moscou? «Le bombardement des hôpitaux». Voilà qui est dit: la Russie participe aux bombardements du régime syrien dans la Ghouta, et ses bombes frappent des hôpitaux. Alors? La communauté internationale doit-elle frapper à son tour?

Non. Car «aucune intervention militaire ne sera décisive, aucun scénario militaire n'est crédible.» dans cette crise très mouvante, où les alliances sont devenues très volatiles. Serait crédible, par contre, une action de la société civile. Sous quelle forme? «Sous forme, par exemple, d'un boycott de la coupe de foot en Russie». Et si vraiment il faut frapper, alors il faut «viser le matériel, non des troupes». Brauman établit une sorte de gradation dans l'abjection, une échelle selon laquelle l'arme chimique dépasse en ignominie le largage de barils d'explosifs. Il avait plaidé auprès de François Hollande en son temps, pour une ligne rouge à tracer au niveau de l'arme chimique. En vain.

Le monde comme arène

Face aux calamités du monde, ne pas compter sur Rony Brauman pour une lecture morale, qui désignerait des bons et des méchants, le bien et le mal. L'homme a passé l'âge du manichéisme idéalisant. Plus sobrement, il voit le monde comme une «arène soumise aux rapports de force». Il faut en prendre acte pour comprendre ce qui va suivre, quant à la question de savoir s'il faut parler avec le président syrien Bachar al-Assad notre interlocuteur déplore qu'Emmanuel Macron ait fermé toute porte d'accès à celui-ci. Pragmatisme?



Photo: LW-Archiv/MSF 2012

Rony Brauman n'apprécie pas trop ce mot, mais pose cette question capitale: «voulons-nous nous donner la satisfaction morale de condamner Al-Assad ou voulons-nous trouver une opportunité d'action?»

Quant à l'action humanitaire en général, ni héroïsme ni défaitisme, plutôt une forme d'humilité, terme que Brauman au demeurant ne goûte pas non plus: «on fait ce qu'on peut». Faire ce qu'on peut revient-il à réparer les pots cassés? «Réparer des pots cassés, oui, ce qui n'est pas rien, et ce serait formidable si l'on pouvait les réparer tous». Yémen, Soudan, persécution des Rohingya en Birmanie: la violence, Brauman y insiste, atteint des extrêmes insoutenables, et face à l'extrême de la violence «l'action humanitaire peut apporter une aide qui fera la différence entre la vie et la mort».



«Si on a un lit à offrir alors offrons le lit, même si l'on sait que l'on ne supprimera pas le froid.»

Humilité donc? Nous osons le mot une fois encore. Brauman laisse entendre que face aux limites de l'humanitaire il refuse la dérision aigre en quoi trop d'observateurs se complaisent. Il y croit, en l'humanitaire, aujourd'hui plus que jamais, pour en avoir sondé les ressorts et entrevu le seuil en deçà duquel il doit se tenir. L'intervention des «anciennes puissances coloniales» dans les printemps arabes, ainsi, a été une erreur. Car «on n'impose pas la démocratie, qui doit être une émanation organique de la société».

Si humilité il y a, Brauman y accéda au temps de la crise en Ethiopie, en 1984, quand il fit ce constat cruel: «je m'étais rendu compte que l'aide humanitaire, qui devait être une solution aux problèmes, était devenue un problème à son tour: les ressources alimentaires que nous apportions étaient utilisées par des belligérants pour provoquer des déplacements de populations» – les termes en quoi il résume ce dévoiement sont forts: «nous, les humanitaires, étions devenus les collabos d'un régime génocidaire».

Le refus de l'épique

Rony Brauman ne croit pas, par contre, à l'humanitaire «épique», entendons l'épique façon Kouchner avec son sac de riz. «Je n'ai jamais été un Rastignac – les Khmers rouges ont anéanti mes aspirations révolutionnaires avant même que je ne m'investisse dans l'action humanitaire». Il croit, en revanche, à l'aide comme principe et comme éthique: «si on a un lit à offrir offrons le lit, même si l'on sait qu'on ne supprimera pas le froid.»

Rony Brauman, un humanitaire serein?

«Disons que je continue de croire en ce que je fais. Serein? Non, car je conserve aussi mon inquiétude.»



_____________________



Rony Brauman est auteur de plusieurs ouvrages. Son dernier livre en date: «Guerres humanitaires? Mensonges et intox», 2018, aux éditions Textuel.