International 3 min.

Robert Mueller sera entendu par le Congrès américain

L'ancien procureur spécial américain, qui a mené l'enquête pendant près de deux ans sur l'ingérence russe lors de la présidentielle de 2016, témoignera en public le 17 juillet prochain, ont annoncé mardi soir des élus démocrates

(AFP, MA) - Un rebondissement qui risque fort de provoquer le courroux du président Donald Trump. Celui-ci n'a cessé de voir dans l'enquête russe une «chasse aux sorcières», jugeant une fois le rapport du procureur spécial rendu public à la mi-avril, que le dossier était clos. «Je suis heureux d'annoncer que le procureur spécial Robert Mueller témoignera en public devant la commission judiciaire et la commission du renseignement de la Chambre des représentants le 17 juillet, suite à une citation à comparaître lancée ce soir», a tweeté Jerry Nadler, président de la commission judiciaire.

«Robert Mueller a accepté de témoigner devant le Congrès suite à une citation à comparaître», a également dit sur Twitter Adam Schiff, le président de la commission du renseignement. Des élus républicains ont aussitôt critiqué ce dernier développement. «Deux ans d'enquête n'étaient pas suffisants, ils (les démocrates) veulent plus (...). Ceci n'est pas une tentative de parvenir à la vérité. C'est une tentative de lancer une opération de communication, rien de plus», a ainsi lancé sur Twitter Mark Meadows, membre de l'aile conservatrice du parti républicain.

Témoignage «sensible»

Dans son rapport d'enquête de plus de 400 pages, Robert Mueller avait détaillé les multiples contacts entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump, mais avait conclu ne pas avoir de «preuves suffisantes» d'une quelconque entente. Le milliardaire républicain s'était immédiatement jugé «exonéré», alors que du côté démocrate, plusieurs voix s'étaient élevées pour réclamer l'ouverture des démarches en vue de destituer Donald Trump. Car Robert Mueller a aussi fait état de pressions troublantes exercées sur son enquête par le président. A la surprise générale, l'ancien procureur spécial était sorti de son silence fin mai, pour expliquer que ses investigations tentaculaires n'avaient pas lavé Donald Trump de tout soupçon, mais que seul le Congrès était en mesure de poursuivre un président en exercice.

Homme austère qui a mené ses investigations à l'écart des regards, M. Mueller avait aussi souhaité que son intervention publique mette un point final à son travail. Lorsque les parlementaires démocrates ont évoqué l'idée de l'auditionner, il a «espéré» ne pas avoir à le faire. Jerry Nadler et Adam Schiff ont dit comprendre ses réserves, mais ont jugé dans la lettre qu'ils lui ont envoyée mardi que son témoignage était nécessaire. «Nous comprenons que votre témoignage en public présente certains aspects sensibles (...). Vous avez aussi expliqué que vous préfériez que le travail écrit du bureau du procureur spécial parle de lui-même.

Toutefois, les Américains méritent de vous entendre directement parler de votre enquête et de vos conclusions», ont dit MM. Nadler et Schiff dans leur courrier. Les deux responsables démocrates ont donc promis de travailler avec M. Mueller «pour préserver l'intégrité» de son travail. «La Russie a attaqué notre démocratie pour aider Trump à gagner. Trump a favorablement accueilli cette aide et l'a utilisée. Comme Mueller l'a dit, cela devrait inquiéter tous les Américains. Et maintenant, tous les Américains vont pouvoir entendre Mueller, directement», a encore dit M. Schiff sur Twitter. Forts de leur majorité à la chambre basse du Congrès, dotée de puissants pouvoirs d'investigation, les démocrates ont lancé une batterie d'enquêtes visant le président.

En revanche, la question d'entamer ou non une procédure de destitution contre M. Trump les divise. Compte tenu de la majorité républicaine au Sénat, elle est en effet quasiment sûre d'échouer. Les leaders du parti d'opposition sont donc réticents à emprunter cette voie. A l'approche du scrutin de 2020, ils craignent qu'elle n'assourdisse leur message de campagne sur les questions qui préoccupent vraiment les électeurs, lassés des guerres politiques à Washington.