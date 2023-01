L’arrestation de l’ex-gendarme belge en Thaïlande rouvre une piste qui avait conduit jusqu’ici à l’impasse.

Arrêté en Thaïlande

Robert Beijer, l’éternel suspect des tueries du Brabant

Max HELLEFF L’arrestation de l’ex-gendarme belge en Thaïlande rouvre une piste qui avait conduit jusqu’ici à l’impasse.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

Souvent suspecté, jamais vraiment inquiété. Tel est Robert Beijer, alias «Bob», 71 ans, condamné à 14 ans de prison pour le meurtre d’un diamantaire libanais d’Anvers. C’était en 1995. L’ex-flic des stup’ tendance extrême droite fut aussi mêlé à d’autres affaires de grand banditisme. Mais fut-il pour autant un des tueurs du Brabant, du nom de cette bande qui a écumé la région autour de Bruxelles entre 1982 et 1985, laissant 28 cadavres derrière elle?

Robert Beijer vient d’être arrêté en Thaïlande. Officiellement, il doit rendre des comptes pour un permis de séjour dépassé. Mais des perquisitions sont également en cours à son domicile de Pattaya dans le cadre de l’enquête sur les tueries du Brabant. La commission rogatoire belge recherche des éléments qui pourraient accréditer sa participation à la bande de Nivelles- l’autre nom donné aux tueurs du Brabant. Plusieurs documents ont été saisis et seront analysés.

Un problème de visa

«Ce sont les autorités thaïlandaises qui ont arrêté Robert Beijer parce qu’il ne respecterait pas la législation sur le séjour légal dans le pays», a déclaré Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral. «Il s’agirait d’un problème avec un visa. Il est détenu administrativement et restera probablement en prison jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur une éventuelle expulsion. Cela pourrait prendre un certain temps». Eric Van Duyse précise encore que «ces devoirs participent à cette logique car on ne peut pas exclure le suspect des faits. On a toujours eu des doutes sur sa participation, mais on n’a jamais trouvé de preuves solides. Peut-être que ces perquisitions se matérialiseront avec la découverte d’armes, de cartouches ou de documents. Peut-être que ça ne se matérialisera pas.»

Si les pièces saisies devaient parler, la Belgique demanderait l’extradition de Robert Beijer à la Thaïlande où il est actuellement emprisonné en raison, rappelons-le, d’un séjour illégal.

Mais on n’en est pas là. Le parquet affirme de surcroît que l’arrestation de Beijer par la police thaïlandaise n’a rien à voir avec la récente découverte d’un fusil-mitrailleur Uzi dans le canal de Damme par des pêcheurs à l’aimant. Cette arme, qui aurait appartenu à un ancien gendarme selon un témoin, a remis les enquêteurs sur la piste de membres de la gendarmerie lancés dans des raids meurtriers à travers la Belgique pour des raisons jamais établies. Une hypothèse parmi beaucoup d’autres qui a, elle aussi, conduit les enquêteurs dans une impasse.

Un délai jusqu'en 2025 pour faire la lumière

L’arrestation de Robert Beijer peut s’expliquer par la décision de la nouvelle cellule d’enquête de réexaminer systématiquement toutes les pièces du dossier. En prolongeant le délai de prescription dans cette affaire jusqu’en 2025, l’ex-ministre de la Justice Koen Geens avait assuré aux familles des victimes des tueries que tout serait fait pour que la vérité éclate. C’est aussi ce qu’a répété mercredi son successeur Vincent Van Quickenborne dans une réaction sur Twitter. Le ministre y rappelle que les règles de prescription ont été modifiées afin que de tels faits ne puissent plus être prescrits.

Dans les années 80, Robert Beijer et son ami complice de toujours feu Madani Bouhouche ont volé des armes lourdes et des voitures avec un objectif qui n’a jamais été vraiment établi. Beijer a toujours nié toute implication dans l’affaire des tueurs du Brabant. Aujourd’hui, la police criminelle dispose de moyens d’enquête autrement plus performants que dans les années 80. Mais le temps a passé, rendant les recherches toujours plus compliquées.

