Le festival Frontnacht qui devait se tenir à Ypres le 27 août est interdit en raison de ses liens avec le néonazisme.

Revers cinglant pour l’extrême droite flamande

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles).

L'extrême droite vient de subir un camouflet cinglant en Flandre où elle n'a pourtant cessé de marquer des points au cours des dernières décennies.

Mardi, le collège communal d'Ypres a décidé à l’unanimité de ne pas autoriser la tenue du festival Frontnacht, qui devait se tenir le 27 août. Motif: l’événement a trop de liens avec le néonazisme et le néofascisme pour être organisé au terme des conditions préalablement posées.

«Le rapport que nous avons reçu de la police locale et de l'Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam) indique que les groupes invités sur scène à Frontnacht véhiculent des idées néonazies et néofascistes, ce qui est inacceptable pour une ville de paix comme Ypres», a déclaré le conseil communal de cette ville de Flandre-Occidentale.

L’Ocam a notamment pour mission de repérer les individus et/ou les groupes relevant de l’extrême droite. En 2021, 48 personnes s’étaient retrouvées inscrites pour ce motif dans sa banque de données commune. Elles y étaient classées en deux catégories: «extrémistes potentiellement violents» et «propagandistes de haine». Le militaire en cavale Jürgen Conings, qui avait menacé de mort plusieurs personnalités et associations flamandes avant de se suicider, avait lui aussi été fiché par l'Ocam. En 2021 encore, 650 autres individus avaient cette fois été pointés pour extrémisme ou terrorisme d’inspiration islamiste.

Une décision prise après enquête

La décision de la ville d'Ypres est intervenue sous la pression. Un Vredescollectief Ieper (Collectif pour la paix d’Ypres) a été formé par plusieurs partis d’opposition et ONG afin d’empêcher la tenue de l’événement. Ce collectif a mené son enquête et démontré que le festival Frontnacht avait des intentions cachées.

Une enquête a démontré que le festival avait des intentions cachées. Crédit: Facebook

Six groupes ou artistes présentés comme seulement « identitaires » ont été identifiés. Parmi eux, un groupe punk rock italien nommé Bronson. Celui-ci a des liens avec l'extrême droite transalpine. Il a célébré également sur Instagram la mémoire de Ian Stuart Donaldson, chanteur décédé du groupe britannique Skrewdriver, zélateur du suprémacisme blanc et créateur du groupuscule skinhead néonazi Blood and Honour présent également en Flandre.

Les opposants au festival Frontnacht ont fait valoir que la présence de tels groupes risquait de rameuter tout ce que l'Europe recèle de néofascistes et de néonazis. Des services de renseignements étrangers s'en seraient émus, selon la presse belge.

Ne pas confondre nationalisme flamand et extrême droite

La pression a plus particulièrement été exercée par le parti socialiste flamand Vooruit de Conner Rousseau, lequel dirige la ville d’Ypres avec les libéraux et la N-VA de Bart De Wever. Rousseau a menacé de retirer Vooruit de la coalition communale si le festival restait autorisé, tout en précisant qu'il ne faut pas confondre le nationalisme flamand et ses idées avec l’extrême droite qui les récupère à des fins incompatibles avec une démocratie.

Le choix d'Ypres par les organisateurs de Frontnacht n’est pas innocent. La ville, qui fut au cœur de la Grande Guerre durant quatre années, tient une place importante dans la construction identitaire de la Flandre.

Le premier conflit mondial a acquis tout au long du XXe siècle une place importante dans la rhétorique nationaliste flamande. Un mythe veut que les officiers francophones aient poussé les soldats du nord du pays à périr sous la mitraille allemande sans que ces derniers ne comprennent un traître mot aux ordres donnés. En réalité, seule la bourgeoisie pratiquait le français, et les soldats wallons qui parlaient eux aussi leurs dialectes ne comprenaient pas plus l’idiome venu de Paris que leurs camarades flamands.

