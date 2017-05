Par Christelle Brucker et Sophie Wiessler

23h30 - Fin de notre live, merci de nous avoir suivis.

22h54 - Les résultats définitifs au Luxembourg viennent de tomber: 89,56% des voix pour Macron contre 10,44% pour Marine Le Pen. Sans surprise, les Français du Luxembourg ont choisi le candidat qu'ils avaient déjà soutenu en masse au 1er tour.

Marine Le Pen battue à Hayange

22h47 - La Moselle a voté pour Emmanuel Macron à 57,66% et à 42,34% pour Marine Le Pen. L'abstention s'est élevée à 26,86% dans le département.

La Moselle Nord a massivement choisi Emmanuel Macron même si Marine Le Pen réalise des scores très élevés dans la Vallée de la Fensch ou en zone rurale. Emmanuel Macron l'emporte très largement à Thionville (71,10%), à Hettange-Grande (69,96%), à Yutz (67,50%), à Terville (66,99%), à Guénange (56,33%) ou à Sierck-les-Bains (63,46 %).

Dans les communes limitrophes avec le Luxembourg, où les électeurs avaient déjà plébiscité le candidat au 1er tour, les scores sont encore plus hauts: à Basse-Rentgen (80,77%) et Rodemack (80%). A Hayange, où Marine Le Pen était sortie en tête au 1er tour, elle est battue avec seulement 47,54% des voix contre 52,46% pour Emmanuel Macron.

La carte des résultats commune par commune

Retrouvez ici au fil de la soirée tous les résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur, commune par commune dans les départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle: en rouge, les communes dans lesquelles le FN est arrivé en tête, en bleu, celles qui ont plébiscité En Marche!. Pour les résultats au niveau national, connectez-vous sur le site du ministère.

"Ce que nous avons fait n'a ni précédent ni équivalent"



22h36 - Emmanuel Macron fait son entrée dans la cour du carrousel du Louvre au son de l'hymne européen. Il marche seul, solennel. Une longue marche, éclairée par une poursuite, un symbole fort qui rappelle la marche de François Mitterand. "Merci mes amis! Ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté! Ce que nous avons fait n'a ni précédent ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible, mais ils ne connaissaient pas la France!"

"Ceux qui ont voté pour Madame Le Pen (la foule siffle), ne les sifflez pas, ils ont exprimé une colère, un désarroi, une déception. Je ferai tout dans les 5 années qui viennent pour qu'ils n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes."

22h20 - En comparant les cartes du 1er tour et du 2nd tour, on peut voir à quel point le vote en faveur du Front national (en bleu foncé) s'est dissout entre les deux tours, notamment dans le Grand Est où Marine Le Pen était pourtant arrivée en tête au 1er tour.

En bleu foncé, le vote Le Pen, en gris clair, le vote Macron

franceinfo

22h16 - 20,6 millions de français ont voté pour Emmanuel Macron (estimation Ipsos), 12 millions d'électeurs se sont abstenus, 10,7 millions d'électeurs ont soutenu Marine Le Pen et 4,2 millions de personnes ont glissé un bulletin blanc ou nul dans l'urne. La majorité du nouveau président est donc toute relative, comme le relèvent Les Décodeurs du Monde:

#Présidentielle : Emmanuel Macron obtiendrait autour de 20,6 millions de voix. Marine Le Pen : 10,7. Abstention + blanc et nuls : 16,2. pic.twitter.com/uKSbfgM73h — Les Décodeurs (@decodeurs) 7 mai 2017

21h55 - Emmanuel Macron a quitté son QG et est attendu dans les prochaines minutes sur l'esplanade du Louvre où les militants sont des milliers à fêter la victoire du leader d'En Marche!. La voiture du nouveau président est escortée par la police, alors que les passants l'acclament et que des klaxons se font entendre. Un discours "plus émotionnel" de la part du tout nouveau président est annoncé.

Le convoi présidentiel

France Télévision

Plus d'un Français sur trois a refusé de choisir

21h45 - Entre l'abstention et les votes blancs, plus d'un Français sur trois a refusé de choisir dimanche entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, selon les estimations des instituts de sondage, un niveau record depuis 1969.

21h40 - Le président des Etats-Unis Donald Trump a félicité dimanche Emmanuel Macron pour sa «large victoire» lors de l'élection présidentielle française. «Félicitations à Emmanuel Macron pour sa large victoire aujourd'hui comme prochain président de la France», a tweeté le président républicain. «Je suis impatient de travailler avec lui!»

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2017

L'euro grimpe face au dollar

21h36 - L'euro grimpait face au dollar lundi sur le marché des changes en Asie, à 1,1010 contre 1,0998 dollar, en réaction à la victoire du centriste pro-européen Emmanuel Macron à la présidence française. La victoire de M. Macron face à la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen était vue comme favorable au cours de l'euro car levant une incertitude pesant sur l'avenir de la devise européenne.

21h32 - La victoire de M. Macron est «une victoire pour une Europe forte et unie et pour l'amitié franco-allemande», a déclaré Steffen Seibert le porte-parole de la chancelière Angela Merkel, tandis que le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel a jugé que par ce vote la France restait «au coeur de l'Europe».

21h30 - Au Luxembourg, le dépouillement se poursuit: 3 des 17 bureaux de vote ont terminé le comptage des bulletins. Les résultats ne seront pas connus avant 23h30.

21h15 - Jean-Luc Mélenchon s'exprime. "Ce soir s'achève la présidence la plus lamentable de la Ve République qui aura détruit pratiquement toute confiance autour d'elle." Il évoque l'élection d'Emmanuel Macron en disant: "Puisse la France y trouver son compte." Puis, il attaque son programme, "une guerre contre les acquis sociaux et l'écologie. Mais nous n'y sommes pas condamnés. J'appelle les 7 millions d'électeurs qui se sont rassemblés autour de moi à continuer en vue des législatives."

"Une nouvelle majorité parlementaire est possible autour de nous. Les élections législatives doivent montrer qu'après un vote de refus et de peur, il est temps de faire un choix positif. J'appelle tous ceux qui veulent rompre avec le passé à voter aux législatives pour la France insoumise. Fédérez-vous les gens! Ne lâchez rien! Ne renoncez à rien! Nous ne sommes condamnés ni au pouvoir des riches, ni à celui des haineux. Un autre appel, le 18 juin: notre résistance peut gagner la bataille!"



Record de bulletins blancs ou nuls

21h06 - Record de bulletins blancs ou nuls: plus de 4,2 millions des électeurs qui se sont déplacés dimanche ont mis un bulletin blanc ou nul dans l'urne, soit un record pour une élection présidentielle déjà marquée par une très forte abstention (26% des inscrits). Selon plusieurs instituts de sondages, entre 8,8% (Ipsos-Stéria) et 9% (Elabe) des inscrits, soit environ 12% des votants ont choisi un bulletin blanc ou nul.

21h06 - Emmanuel Macron s'exprime depuis son QG de campagne (Paris XVe). Un discours au ton grave, sans sourire, qui contraste complètement avec son discours de vainqueur du 1er tour. Aucun signe de victoire ou de satisfaction dans ses mots ou son attitude.

Le président élu a déclaré que «la moralisation» de la vie publique et «la reconnaissance du pluralisme» seront un des «socles» de son action. «Le renouvellement de notre vie publique s'imposera à tous dès demain. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme seront dès le premier jour le socle de mon action». J'agirai «avec humilité, dévouement et détermination», a-t-il dit.





Participation en baisse au Luxembourg

21h02 - Stéphane Vallance, référent du mouvement En Marche! pour le Luxembourg et contrôleur du scrutin au lycée Vauban aujourd'hui (parmi 33 autres) annonce que la participation est en baisse de 5 à 10% par rapport au 1er tour. "Les gens du mouvement En Marche! Luxembourg sont particulièrement contents. On est partis de loin il y a un an, il n'y avait encore rien, mais ce n'est qu'une victoire, il va falloir assurer les législatives pour qu'Emmanuel Macron ait une majorité."

21h00 - Plus de 4,2 millions des électeurs qui se sont déplacés dimanche ont mis un bulletin blanc ou nul dans l'urne, soit un record pour une élection présidentielle déjà marquée par une très forte abstention (26% des inscrits). Selon plusieurs instituts de sondages, entre 8,8% (Ipsos-Stéria) et 9% (Elabe) des inscrits, soit environ 12% des votants et plus de 4,2 millions d'électeurs ont choisi un bulletin blanc ou nul.

20h54 - Il faudra «attendre une semaine» pour savoir qui sera le Premier ministre que choisira Emmanuel Macron, élu dimanche président de la République, a déclaré Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement En Marche!. «Il avait dit (qu'il l'annoncerait) aussitôt installé, il vous faudra attendre une semaine», a affirmé M. Ferrand sur TF1, précisant que cette semaine le mouvement présentera «les candidates et les candidats qui iront former la future majorité parlementaire à l'Assemblée nationale».

20h45 - Sur Twitter, le Luxembourg se réjouit de la victoire d'Emmanuel Macron.

20h15 - Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, félicite le nouveau président français et joint une lettre à son tweet. "Je me réjouis que les idées que vous avez défendues d'une Europe forte et progressiste qui protège tous ses citoyens soient celles que la France va porter sous votre présidence dans le débat sur l'avenir de l'Europe." Le président du Conseil européen, Donald Tusk, salue la décision des Français en faveur de «la Liberté, l'Egalité, la Fraternité». Le Polonais, qui chapeaute l'institution regroupant les 28 Etats membres, a également applaudi le «non» des électeurs français «à la tyrannie des fake news».

Félicitations @EmmanuelMacron! Heureux que les Français aient choisi un avenir européen. Ensemble pour une #Europe plus forte et plus juste pic.twitter.com/GWlxKYs4hL — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) May 7, 2017





20h12 - Marine Le Pen prend la parole et annonce la fin du FN sous sa forme actuelle: "Les Français ont voté pour la continuité. J'ai appelé Monsieur Macron et je l'ai félicité, je lui ai souhaité de réussir. Merci aux 11 millions de personnes qui m'ont soutenue. (...) Ce second tour organise un recomposition du paysage politique français. Le Front national doit se renouveler afin d'être à la hauteur des attentes des Français. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre."

20h04 - Le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, réagit sur Twitter:

Heureux que les valeurs européennes, l'ouverture et la solidarité aient gagné en France. Bravo @EmmanuelMacron. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) May 7, 2017

20h00 - Le candidat d'En Marche!, dont les partisans sont rassemblés face à la pyramide du Louvre, va devenir le huitième président de la Ve République en obtenant entre 65 et 66,1% des voix face à Marine Le Pen (33,9% à 35%), selon les premières estimations disponibles dimanche soir. Découvrez son portrait, par notre journaliste politique, Gaston Carré.

Le second tour a été marqué par la plus forte abstention depuis 1969, qui devrait selon les sondeurs dépasser les 25%. Contrairement à 2002 où la présence du Front national avait mobilisé, la participation recule nettement par rapport au 1er tour (22,23%).

A 39 ans, Emmanuel Macron accomplit un des plus retentissants exploits de l'histoire politique française. Jamais élu auparavant, comme Charles de Gaulle; plus jeune des 25 présidents de la République juste devant le premier d'entre eux, Louis Napoléon-Bonaparte (40 ans en 1848); élu dès sa première tentative à l'Elysée, comme François Hollande, Nicolas Sarkozy ou encore le centriste Valéry Giscard d'Estaing à qui il est parfois comparé.

Ce natif d'Amiens, énarque promotion 2004, inspecteur des finances puis associé-gérant de la Banque Rothschild, accède à la magistrature suprême sans jamais avoir été parlementaire. Rapporteur adjoint d'une commission pour la croissance sous la présidence Sarkozy en 2008, secrétaire général adjoint et conseiller économique du président Hollande depuis 2012, il était encore inconnu du grand public avant sa nomination comme ministre de l'Economie en août 2014 où il est resté moins de deux ans.

Passation de pouvoir le week-end prochain

A la tête de son mouvement politique, En Marche! créé il y a tout juste un an, avec son programme «et de droite, et de gauche», il a écarté les deux grands partis de gouvernement, le PS et Les Républicains (LR), boutés hors de l'Elysée pour la première fois depuis 1981. Avec le précieux renfort du centriste François Bayrou, qui l'a rallié avant le premier tour.

Avec plus d'un tiers des voix, Marine Le Pen établit un nouveau record pour le Front national quand son père Jean-Marie Le Pen n'avait quasiment pas progressé face à Jacques Chirac entre les deux tours en 2002 (17,79%).

Mais malgré le renfort du souverainiste Nicolas Dupont-Aignan et un début d'entre-deux tours poussif de M. Macron, la présidente du parti d'extrême droite a lourdement buté sur la dernière marche, avec une prestation lors du duel télévisé qui a déçu jusque dans ses propres rangs. Le mandat de François Hollande expire officiellement dimanche prochain et la passation aura lieu durant le week-end.

"Je ne pourrai pas présider comme on préside depuis 1958"

M. Macron devrait auparavant être présent aux côtés de M. Hollande dès lundi sous l'Arc de Triomphe pour les commémorations du 8 mai 1945; ainsi qu'à la Journée nationale des mémoires de l'esclavage mercredi dans les jardins du Luxembourg à Paris, juste après le dernier Conseil des ministres du quinquennat Hollande.

Une immense tâche attend Emmanuel Macron, qui doit annoncer le choix de son Premier ministre et la composition de son gouvernement avant de solliciter une majorité à l'occasion des législatives des 11 et 18 juin. «Je n'aurai pas d'état de grâce, je ne pourrai pas présider comme on préside depuis 1958», a-t-il lui-même prévenu vendredi. Le nouveau président a également indiqué avoir arrêté son choix pour Matignon. Celui ou celle-ci devra avoir «la compétence et la capacité de diriger un gouvernement et une majorité», donc a priori une certaine expérience parlementaire.

Le direct de France Télévision



Suivez les réactions des représentants des différents partis politiques en plateau en direct sur France Télévision: