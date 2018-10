Quatre ministres ont été évincés du gouvernement d'Édouard Philippe, qui comprend par ailleurs huit nouveaux entrants et six membres ayant changé de portefeuille ou dont les attributions ont été modifiées.

Remaniement en France: huit nouveaux ministres, quatre évincés

(AFP) - Le gouvernement ainsi modifié comprend, outre le Premier ministre Edouard Philippe, 34 membres, dont 17 femmes. L'équipe compte 21 ministres dont un seul ministre d'État, François de Rugy (Transition écologique), et cinq ministres nommés sous la tutelle d'un autre ministre ou du Premier ministre, et 13 secrétaires d'État.

Les sortants:

- Jacques Mézard cède le portefeuille de la Cohésion des Territoires qu'il avait récupéré après le départ du gouvernement de Richard Ferrand. Il avait auparavant été durant quelques semaines ministre de l'Agriculture. L'ex-président du groupe RDSE au Sénat pourrait éventuellement profiter d'un prochain renouvellement au Conseil constitutionnel.

- Françoise Nyssen est évincée du ministère de la Culture. La cofondatrice des éditions Actes Sud était souvent brocardée pour n'avoir pas su endosser les habits de ministre. Elle était de plus fragilisée par une enquête ouverte pour des soupçons de travaux litigieux dans les locaux parisiens de sa maison d'édition.

- Stéphane Travert rend le portefeuille de l'Agriculture, après être apparu comme le vainqueur d'un bras de fer avec le ministre de l'Écologie démissionnaire Nicolas Hulot. Il a fait adopter une loi agriculture et alimentation. Cet ancien député PS pourrait hériter de responsabilités au sein du parti majoritaire, La République en marche.

- Delphine Gény-Stephann sera restée moins d'un an en poste au gouvernement, qu'elle avait intégré le 24 novembre 2017 comme secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

Les entrants:

- Franck Riester, 44 ans, un ancien Les Républicains qui a créé son propre parti, Agir, réputé bienveillant à l'endroit du président de la République, devient ministre de la Culture. Ce spécialiste des questions de propriété littéraire et artistique sur internet et de l'audiovisuel était député depuis 2007.

- Didier Guillaume, 59 ans, un fidèle de François Hollande puis de Manuel Valls qui avait rallié Emmanuel Macron, devient ministre de l'Agriculture. Conseiller de son lointain prédécesseur PS Jean Glavany de 1998 à 2002, celui qui était jusqu'alors sénateur avait été corapporteur en 2014 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.



Le nouveau ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. AFP

- Marc Fesneau, 47 ans, un proche de François Bayrou réputé pour bien maîtriser les dossiers relatifs aux collectivités, est nommé ministre chargé des Relations avec le Parlement. Cet élu s'était fait remarquer depuis son entrée à l'Assemblée, en juin 2017, pour avoir présidé le groupe MoDem, où il s'était rapidement imposé comme un pilier du mouvement centriste.

- Emmanuelle Wargon, 47 ans, diplômée de HEC et camarade de promotion d'Édouard Philippe à l'ENA qui occupait jusqu'alors le poste de directrice des affaires publiques du groupe Danone, devient secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Passée par le Haut-commissariat aux Solidarités de Martin Hirsch sous Nicolas Sarkozy et le ministère du Travail sous François Hollande, elle est en outre la fille de Lionel Stoléru, ministre des gouvernements Barre et Rocard.

- Christelle Dubos, 42 ans, qui était jusqu'alors secrétaire de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, où elle est élue depuis juin 2017, devient secrétaire d'État auprès d'Agnès Buzyn. Cette travailleuse sociale avait rejoint En marche ! dès 2016, alors qu'elle n'était jusqu'alors encartée dans aucune formation.

- Agnès Pannier-Runacher, 44 ans, est nommée secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Elle était directrice générale déléguée de la Compagnie des Alpes, leader mondial de l'exploitation des domaines skiables - à la tête de 11 stations dont Val-d'Isère, Les Deux Alpes, Les Arcs ou encore Tignes.



- Gabriel Attal, 29 ans, l'un des premiers marcheurs auprès d'Emmanuel Macron dont il apparaît comme un proche, devient secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer. Cet ancien socialiste, aujourd'hui porte-parole de La République en marche, siégeait à la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation à l'Assemblée nationale après avoir été élu député en juin 2017.

- Laurent Nuñez, 54 ans, est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Il était à la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) depuis juin 2017. Il complète le tandem de la Place Beauvau aux côtés du «politique» Christophe Castaner.

Les mouvements:

- Christophe Castaner, ex-secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, est promu ministre de l'Intérieur. Cet ex-député PS, marcheur de la première heure aux côtés d'Emmanuel Macron, est ainsi récompensé de sa fidélité. Mais il perd le titre de ministre d'État que possédait Gérard Collomb.



Christophe Castaner et Laurent Nuñez à la rencontre des gendarmes à Fosses, dans le nord de Paris ce mardi. AFP

- Jacqueline Gourault, ex-ministre auprès du ministre de l'Intérieur, hérite d'un grand ministère des Territoires. Elle est la première représentante du MoDem au sein du gouvernement.

Elle sera épaulée par Sébastien Lecornu, qui passe d'un secrétariat d'État à la Transition Écologique à un poste de ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales, et de Julien Denormandie qui, de secrétaire d'État, devient ministre du Logement.

- Marlène Schiappa conserve son secrétariat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, et se voit ajouter la lutte contre les discriminations.

- Mounir Mahjoubi, ex-secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du Numérique, passe sous la tutelle de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin à Bercy, sans attribution précise.

