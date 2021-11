L’école publique belge devrait consacrer à l’avenir une place centrale au cours de citoyenneté, donnant ainsi un coup de pouce à la sécularisation de la société.

Religion et morale deviendront bientôt «optionnelles»

Max HELLEFF L’école publique belge devrait consacrer à l’avenir une place centrale au cours de citoyenneté, donnant ainsi un coup de pouce à la sécularisation de la société.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - A la manière de ce qui se fait déjà au Grand-Duché, l’école publique francophone belge s’apprête à dire (presque) adieu aux cours de religion et de morale. Six députés du parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles (l’ex-communauté française) viennent en effet de déposer une proposition de résolution pour que ces heures de cours obligatoires soient à l’avenir consacrées à la citoyenneté. Si leur texte est voté, deux heures hebdomadaires de philosophie et de citoyenneté (contre une actuellement) seront dispensées dans l'enseignement officiel.

Les signataires veulent toutefois éviter une rupture radicale qui mènerait à une confrontation permanente. Leur texte précise que la religion et la morale pourront toujours être proposées de façon optionnelle par les établissements d'enseignement officiel. Mais ce sera en plus du cours de citoyenneté. Ce dernier devra être de bonne qualité, ajoutent-ils, ce qui nécessite un financement distinct et la remise à niveau des professeurs qui donnaient jusque-là la religion ou la morale.

Les signataires du texte recommandent par ailleurs à l'enseignement libre confessionnel (le concurrent historique de l’enseignement public) «d'améliorer (…) les conditions d'organisation de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, y compris en examinant la piste d'une période relative à l'organisation d'un cours spécifique».

Morale, religion ou citoyenneté

La sécularisation de la société francophone belge est en passe de faire un bond en avant. En 2015 déjà, la cour constitutionnelle avait donné raison à des parents qui refusaient l'obligation de choix philosophique alors en vigueur. Elle reconnaissait qu'en devant impérativement choisir entre un cours de religion ou de morale laïque pour leur enfant, les parents de l'enseignement officiel étaient en réalité obligés d'afficher publiquement leurs convictions personnelles, au mépris de leur vie privée.

L’arrêt de la cour avait ouvert la voie à l’organisation d’un cours de citoyenneté dans l’enseignement officiel. Elle donne désormais aux parents la possibilité de demander que leur enfant soit dispensé de morale ou de religion, au bénéfice d'une seconde heure hebdomadaire de citoyenneté. Si le nouveau texte est adopté, la citoyenneté sera totalement obligatoire, la religion et la morale n’étant plus qu’optionnelles, comme expliqué ci-dessus.

Inutile de dire que ce projet passe mal auprès de l’Eglise catholique de Belgique. Celle-ci parle d’«une grave erreur». «Si la Constitution en son article 24 demande qu'on organise un cours, ce n'est pas pour le sortir de la grille. C'est dans l'intention du constituant de le faire dans le cadre scolaire, et non pas le mercredi après-midi ni le vendredi après 16h ou encore le samedi matin», plaide-t-elle dans Le Soir.

Le consistoire central israélite estime, lui, qu’il y a «moyen de concilier les cultes et l’éthique citoyenne. Si on n’enseigne pas le culte de manière positive et ouverte aux jeunes, cela peut laisser la place aux influences extrémistes…» Quant à l’exécutif des musulmans, il s’inquiète de la suppression de «la dimension religieuse et philosophique dans nos écoles» et craint des «dérives». Dans les pages opinions des journaux, ces arguments croisent le fer.

Le monde laïque, lui, accueille avec «beaucoup de satisfaction» le projet de résolution. Le nouveau texte doit encore être discuté. Mais il devrait passer la rampe sans grande difficulté puisque ses signataires appartiennent aux partis de la majorité gouvernementale – PS, écolo et mouvement réformateur (libéral).

