Edinjo Pulti

Recherché par le Luxembourg, il a été arrêté puis relâché

La semaine dernière, la police albanaise a arrêté Edinjo Pulti, recherché par le Luxembourg, dans une boîte de nuit en Albanie. Il a émis l'intention de se rendre.

(m. m. avec Steve REMESCH) - Depuis le 25 janvier 2021, la justice luxembourgeoise était à la recherche d'Edinjo Pulti sur la base d'un mandat d'arrêt européen et d'une Red Notice d'Interpol. En novembre de la même année, des enquêteurs l'ont placé sur la liste des criminels les plus recherchés d'Europe.

L'homme de 35 ans est fortement soupçonné d'avoir attaqué deux hommes au couteau le 2 août 2020 lors d'un affrontement brutal entre deux groupes de délinquants albanais en pleine rue à Pétange. L'une des victimes a subi de très graves blessures à l'arme blanche au niveau de l'abdomen.

Après son crime, Edinjo Pulti a disparu. On apprend aujourd'hui que la police albanaise l'a arrêté samedi dernier lors d'une opération ciblée dans une boîte de nuit de Shkodra. Cette ville est située dans le nord-ouest de l'Albanie, juste à la frontière avec le Monténégro.

Un casier judiciaire long comme le bras

L'homme recherché pour tentative de meurtre a toutefois été remis en liberté peu de temps après. Et ce, parce qu'il n'existe pas d'accord d'extradition entre l'Albanie et le Luxembourg, comme le rapporte le site d'information Shqiptarja.com.

Le site souligne, comme d'autres médias d'information albanais, qu'Edinjo Pulti a également d'importants antécédents judiciaires dans ce pays pour des actes de violence graves. Ce n'est donc pas un inconnu pour la justice albanaise.

«Pulti veut se rendre»

Le Luxemburger Wort a appris de l'entourage de l'homme recherché qu'Endinjo Pulti était désespéré et qu'il s'efforçait depuis des mois de retourner au Luxembourg. Il veut faire face aux accusations qui lui sont reprochées. En outre, il aurait également reçu des menaces d'un groupe de délinquants qui lui en veulent, ainsi qu'à sa famille.

On lui aurait dit de se rendre dans un pays ayant un accord d'extradition avec le Grand-Duché, comme le Monténégro par exemple. Mais le fugitif ne veut pas le faire. L'entourage d'Endinjo Pulti explique que cela impliquerait de longues procédures. Il risquerait de devoir attendre de longs mois dans une prison monténégrine avant d'être transféré au Luxembourg. Sa sécurité n'y serait pas garantie.

Les grands criminels rapatriés

La question de savoir pourquoi il ne prenait pas un vol direct de Tirana à Francfort pour se rendre à la police fédérale allemande est restée sans réponse.

En 2019, les enquêteurs civils luxembourgeois avaient négocié une procédure similaire avec le délinquant sexuel Nesat B., qui s'était réfugié en Serbie et qui était également recherché via le portail Europe's Most Wanted d'Europol. Comme il est apparu plus tard lors du procès, Nesat B. s'est rendu à Bruxelles par avion après avoir consulté l'équipe de recherche active des fugitifs luxembourgeois (FAST) et a ensuite été transféré au Luxembourg par les autorités belges.

Plus récemment, la procureure générale Martine Solovieff avait également proposé un billet de retour d'Espagne à Jean-Marc Sirichai Kiesch, en fuite, après que celui-ci eut annoncé sur RTL vouloir prendre ses responsabilités.

Jean-Marc Kiesch avait été condamné pour homicide et s'était enfui à l'étranger lors d'une permission de sortie. Après une cavale de 16 ans, il a pu être localisé dans le sud de l'Espagne par des enquêteurs sur la base d'un renseignement fourni par un témoin. L'Espagne refuse toujours de l'extrader. Il lui reste à purger une peine résiduelle de 3.275 jours au Luxembourg.

Deux hommes poignardés Le 2 août 2020, un samedi soir, une altercation éclate entre deux groupes d'hommes dans un restaurant de la place du Marché à Pétange. Celle-ci dégénère rapidement. Un homme est poignardé, un second est plus légèrement blessé. Edinjo Pulti est suspecté dans les deux cas. Une course-poursuite s'engage alors avec deux véhicules pleins à craquer, qui se termine finalement par une collision frontale intentionnelle au centre du village. Des mois plus tard, le 15 octobre 2020, une vendetta éclate à Nancy. Le frère de la victime, grièvement blessée à Pétange, ouvre le feu sur Edinjo Pulti. Ce dernier aurait réussi à s'échapper sans être blessé. Le tir d'une arme de gros calibre a été effectué en plein jour, sans tenir compte des personnes non concernées, au milieu de la très fréquentée place de la Concorde. Neuf mois plus tard, les forces spéciales de la police arrêtent le tireur présumé sur la place du Marché à Pétange. Selon des informations non confirmées officiellement, la police française a lié les deux groupes d'auteurs avec le crime organisé.

