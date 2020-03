Rebond de l'industrie chinoise mais un scénario noir menace

L'activité manufacturière en Chine, qui s'était effondrée en février, a connu en mars un rebond surprise malgré le coronavirus, mais la Banque mondiale s'alarme désormais d'un risque de croissance zéro pour la deuxième économie mondiale

L'activité manufacturière en Chine, qui s'était effondrée en février, a connu en mars un rebond surprise malgré le coronavirus, mais la Banque mondiale s'alarme désormais d'un risque de croissance zéro pour la deuxième économie mondiale

(AFP) - L'épidémie, qui a eu de graves répercussions sur la production et le fonctionnement des entreprises, a provoqué l'arrêt quasi total du pays en février, au moment où des centaines de millions de Chinois tétanisés par le virus se terraient chez eux. Les mesures anti-épidémie ont fortement perturbé les transports et compliqué les approvisionnements en pièces détachées et matières premières.

Depuis, l'activité reprend, à la faveur d'un fort ralentissement de la contagion et d'une levée progressive du confinement. Mais les conséquences sur l'économie devraient s'éterniser. Le rebond de l'activité manufacturière «ne signifie pas un retour à la normale de la situation économique», a prévenu le Bureau national des statistiques (BNS). Avec une économie à la peine, un pouvoir d'achat en berne et une pandémie qui paralyse désormais les principaux partenaires commerciaux du géant asiatique, l'horizon est loin d'être dégagé.

Les conséquences sur l'économie chinoise dépendent de l'évolution aux Etats-Unis et en Europe Ma Jun, conseiller de la banque centrale

Croissance nulle? Et contrairement à ce qu'ils avaient fait lors de la crise financière de 2008-2009, les dirigeants chinois semblent cette fois écarter un plan de relance massif dans les infrastructures. A l'époque, la Chine s'était lancée dans de vastes projets coûteux, souvent peu rentables et qui ont lourdement pesé sur les finances des gouvernements locaux. La priorité est depuis au désendettement.

La Chine, qui fixe traditionnellement un objectif de croissance en mars pour l'année en cours, n'a toujours pas communiqué de chiffre pour 2020. Et un éminent conseiller économique de la banque centrale estime que le pays devrait carrément s'abstenir de le faire. «Les conséquences sur l'économie chinoise dépendent principalement de l'évolution de la pandémie aux Etats-Unis et en Europe», principaux partenaires commerciaux de Pékin, souligne ce conseiller, Ma Jun.

