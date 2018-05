Quim Torra, indépendantiste convaincu, élu président de la Catalogne

Le parlement catalan a élu ce lundi à la présidence de la Catalogne le candidat séparatiste choisi par l'exilé Carles Puigdemont, Quim Torra, qui a promis de continuer à «construire un Etat indépendant» de l'Espagne.

Le parlement catalan a élu ce lundi à la présidence de la Catalogne le candidat séparatiste choisi par l'exilé Carles Puigdemont, Quim Torra, qui a promis de continuer à «construire un Etat indépendant» de l'Espagne.

(AFP) - L'éditeur catalan Quim Torra, accusé par ses adversaires de nationalisme xénophobe, a été élu lundi président de la Catalogne en promettant de suivre les instructions de Carles Puigdemont, qui l'a chargé de continuer la lutte pour l'indépendance de cette région d'Espagne. Cet homme de 55 ans, sans autre expérience politique qu'un mandat de député régional depuis quelques mois, est un indépendantiste pur et dur, inconditionnel de l'ex-président en exil qu'il considère comme «le président légitime».

Une volonté affirmée d'indépendance



«Vive la Catalogne libre !» a lancé Quim Torra, après son élection par 66 voix contre 65, qui a promis de travailler «sans relâche» à la construction d'une République indépendante. Le 1er octobre dernier, plus de deux millions de Catalans (sur un total de 5,5 millions d'électeurs) ont participé à ce référendum interdit par Madrid et que la police a tenté d'empêcher. D'après les organisateurs, 90% se sont prononcés pour l'indépendance.



Quim Torra doit maintenant former son gouvernement, ce qui entraînera automatiquement la levée de la tutelle imposée par Madrid sur cette région de 7,5 millions d'habitants quand les députés séparatistes ont proclamé son indépendance le 27 octobre 2017. M. Torra a promis dès le premier débat d'investiture samedi de faciliter au plus tôt le retour au pouvoir de Carles Puigdemont, «le président légitime».

Quim Torra s'est engagé à rétablir des lois catalanes suspendues ou annulées par la justice, de rouvrir les «ambassades» de Catalogne fermées par l'Etat et de lancer la rédaction de la Constitution de la future république catalane. Il a évoqué la création de structures de gouvernement parallèles à l'étranger pour préparer la sécession: un «conseil de la République» présidé par Carles Puigdemont, et une assemblée composée d'élus locaux. Le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a rappelé qu'il pourrait à tout moment reprendre le contrôle de la région si M. Torra violait la Constitution.



Quim Torra à la sortie du Parlement à Barcelone après son élection AFP

Le «pantin» de Carles Puigdemont

Quim Torra a reconnu lui-même que son mandat n'était que «provisoire», jusqu'à l'éventuel retour de Carles Puigdemont qui attend en Allemagne que la justice se prononce sur une demande d'extradition de Madrid. D'où les épithètes de «pantin», «homme de paille» et «marionnette d'un Puigdemont ventriloque» que lui a décernées la presse espagnole.



M. Puigdemont avait été destitué de ses fonctions par le gouvernement espagnol quand celui-ci avait pris le contrôle direct de la Catalogne le 27 octobre et convoqué de nouvelles élections après la tentative de sécession de cette riche région du nord-est du pays. Puis il avait fui l'Espagne avant le déclenchement des poursuites judiciaires contre 25 dirigeants séparatistes inculpés de rébellion. Neuf sont en détention provisoire et sept, comme lui, en exil.



Malgré son succès aux élections régionales de décembre, où les séparatistes ont conservé une majorité de sièges, Carles Puigdemont a été empêché par la justice de se faire réélire comme chef de l'exécutif depuis l'étranger. Il s'est résigné à laisser la place mais en désignant un successeur sans allégeance à aucun parti. Puigdemont s'est choisi «un membre éminent de la ligne dure de l'indépendantisme qui ne répond qu'à lui», a commenté Oriol Bartomeus, professeur de Sciences politiques à l'Université autonome de Barcelone.



Reproches de «suprémacisme»

Le ton aimable et posé de Quim Torra, forte carrure, large front dégarni au-dessus de lunettes épaisses, contraste avec ses écrits récupérés par l'opposition, qui le traite de «suprémaciste» et d'«ultranationaliste» catalan. Dans une série d'articles en ligne, il traitait l'Espagne de «pays exportateur de misère» et qualifiait de «charognards, vipères et hyènes» ceux qui ne défendent pas comme lui la culture et la langue catalane. Il avait même jugé «nécessaire» une tentative de soulèvement armé comme celui qu'avait envisagé Francesc Macia, président de Catalogne de 1931 à 1933, contre la dictature militaire de Miguel Primo de Rivera (1923-1930).



Natif de la ville catalane de Blanes, sur la Costa Brava, Quim Torra avait fait une longue carrière au sein de la compagnie d'assurances suisse Winterthur, avant de mettre à profit son indemnité de licenciement pour fonder en 2008 une maison d'édition, A Contra Vent, spécialisée dans la récupération de textes de journalistes catalans de la Seconde république espagnole (1931-1939) et de l'exil pendant la dictature de Francisco Franco. Il s'est alors fait un nom dans les cercles nationalistes catalans. Il a également fait partie de la direction de la puissante association ANC (Assemblea Nacional Catalana), organisatrice d'immenses manifestations indépendantistes avant de présider brièvement, en 2015, l'autre grande association indépendantiste, Omnium Cultural.