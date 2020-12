Trois essais de vaccins contre le covid-19 devraient démarrer en France à partir de la mi-décembre sur 2.200 volontaires. Qui est partant pour cette phase test peut s'inscrire sur une plateforme spécialement mise en place.

Qui veut tester le vaccin en France?

(pj avec AFP) France recherche volontaires. Ce pourrait être le début de l'annonce pour le recrutement de celles et ceux qui vont accepter de servir de «cobaye» pour l'essai d'un vaccin anti-covid-19 d'ici deux semaines dans l'Hexagone. Ainsi, depuis l'automne, un site internet (officiel) invite les partants à se faire connaître. Et l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) sait déjà pouvoir compter sur 41.000 postulants. Il en faudra cinq fois moins, mais il faut un panel représentatif de la population.

Le Royaume-Uni partant pour le vaccin Pfizer La formule anti-covid développée par Pfizer/BioNTech a été approuvée pour une utilisation au Royaume-Uni. La campagne de vaccination pourrait débuter dès la semaine prochaine.

Deux de ces essais seront des essais de phase 3, c'est-à-dire la phase la plus avancée. Ils concernent le vaccin du laboratoire Janssen (filiale de Johnson & Johnson) et celui développé par la firme AstraZeneca et l'université d'Oxford.

Ces deux essais porteront sur 1.000 volontaires chacun à partir de mi-décembre, sous réserve des autorisations nécessaires (de l'agence du médicament ANSM et d'un Comité des protections des personnes). Ces deux vaccins font déjà l'objet d'essais de phase 3 sur des dizaines de milliers de volontaires dans d'autres pays.



L'Europe commande La Commission européenne a été mandatée par les 27 Etats membres pour négocier auprès des laboratoires les tant attendus vaccins anti-covid. De quoi donner un avantage à la transaction commerciale pour obtenir de meilleurs tarifs compte tenu du poids de cette commande globale. Bruxelles a ainsi conclu six contrats, Moderna étant le dernier en date. Les autres ont été passés avec le groupe suédo-britannique AstraZeneca et l'américain Johnson & Johnson (jusqu'à 400 millions de doses auprès de chacun), le duo franco-britannique Sanofi-GSK (jusqu'à 300 millions de doses), le duo américano-germanique Pfizer-BioNTech (jusqu'à 300 millions de doses) et l'allemand CureVac (jusqu'à 405 millions de doses). Au prorata de sa population, la France peut réclamer 15% des doses achetées. Soit 300 millions de doses. Contre 420.000 flacons attendus pour le Luxembourg.



Le troisième essai «made in France» concernera un des vaccins les plus avancés dans son élaboration, celui du laboratoire américain Moderna. Il est évalué en phase 3 sur 30.000 personnes aux Etats-Unis, mais l'essai français se fera à moins grande échelle, en phase 2 et sur 180 volontaires, à partir de fin décembre ou début janvier.

Le but n'est pas d'évaluer son efficacité à grande échelle, mais d'examiner «de façon beaucoup plus fine», sur des critères ciblés, la réponse immunitaire provoquée par ce vaccin, a expliqué la Pr Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris et coordinatrice de la plateforme d'inscription, Covireivac. Ainsi, parmi les 180 volontaires, 120 seront âgés de 70 ans et plus.





