Quatre touristes américains, suisse et néerlandais ont été tués et deux autres blessés au Tadjikistan, après avoir été fauchés par une voiture et attaqués par des hommes armés, ont annoncé lundi les autorités de ce pays d'Asie centrale.

Quatre touristes étrangers tués dans une attaque au Tadjikistan

(AFP) - Un groupe de sept cyclotouristes étrangers, dont un Français, a été renversé par une automobile dont le conducteur a ensuite pris la fuite. Après avoir dans un premier temps évoqué la piste de l'accident, les autorités tadjikes ont annoncé lundi que les suspects «avaient des couteaux et des armes à feu» et qu'un des touristes avait été blessé à l'arme blanche.



L'assassinat, revendiqué par le groupe Etat islamique, a été commandité par un membre d'un parti d'opposition interdit dans ce pays d'Asie centrale, a affirmé mardi le ministère de l'Intérieur tadjik.

Deux Américains, un Suisse et un Néerlandais ont été tués dans cette attaque, tandis qu'un autre Suisse et un autre Néerlandais ont été blessés. Le septième touriste, un Français qui se trouvait en queue de peloton, en est sorti indemne. Selon plusieurs communiqués diffusés par la police, au moins quatre suspects ont été arrêtés et cinq autres tués dans des opérations réalisées par la police pour retrouver les responsables de l'attaque.



L'année 2018 a été déclarée «année du tourisme» au Tadjikistan et les agents de l'Etat avaient été avertis qu'ils seraient limogés et considérés comme des «traîtres» s'ils exigeaient des visiteurs le versement de pots-de-vin. Le nombre des touristes a quadruplé dans les cinq premiers mois de l'année sur un an, selon le chef de l'Etat. En 2016, le Tadjikistan a introduit un système simplifié de visa électronique pour les ressortissants de 80 pays. Le tourisme y reste cependant relativement peu développé, avec 414.000 arrivées en 2015, selon les chiffres de la Banque mondiale.

