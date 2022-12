La conférence de soutien à l'Ukraine, organisée ce mardi à Paris, a permis de récolter près d'un milliard d'euros. Le Premier ministre Xavier Bettel y a annoncé une nouvelle tranche d’aide humanitaire à hauteur de 4 millions d’euros.

Annonce de Xavier Bettel

Quatre millions d'euros d'aide humanitaire à l'Ukraine

(pam avec AFP) - La conférence internationale de soutien à l'Ukraine organisée à Paris a permis d'engranger près d'un milliard d'euros de dons pour aider la population à passer l'hiver dans un pays aux infrastructures ravagées par les frappes russes, a annoncé mardi la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna.

«L'aide atteint ou même dépasse les 800 millions d'euros» demandés par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'ouverture de la conférence a déclaré Mme Colonna. «En fait je suis heureuse de vous annoncer que nous dépassons ce chiffre et que nous sommes plus proche du milliard d'euros», a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal.

Sur ce milliard d'euros, 415 millions seront alloués au secteur de l'énergie, 25 millions pour l'eau, 38 millions pour l'alimentation, 17 millions pour la santé, 22 pour les transports, le reste, près de 493 millions d'euros, n'étant pas encore ventilé, a précisé la ministre française, ajoutant qu'il s'agissait de dons en nature ou en numéraire.

Une nouvelle aide du Luxembourg

Cette conférence de soutien à l'Ukraine réunissait 70 délégations de pays et organisations internationales, dont le Luxembourg représenté par son Premier ministre, Xavier Bettel. Tous «ont réitéré que la solidarité de la communauté internationale envers l’Ukraine et son peuple ne peut pas s’affaiblir, surtout à l’approche de l’hiver qui risque d’aggraver la situation déjà très sévère à présent», a fait savoir le ministère d'Etat dans un communiqué.



Le Premier ministre Xavier Bettel lors de son intervention à la conférence internationale de soutien à l'Ukraine, ce mardi 13 décembre à Paris. Photo: AFP

Pendant son intervention, Xavier Bettel «a appelé la Russie à cesser ses attaques cyniques et contraires au droit international. Le Premier ministre a poursuivi son discours en annonçant la décision du gouvernement luxembourgeois à accorder une nouvelle tranche d’aide humanitaire à hauteur de 4 millions d’euros qui sera mis à disposition des agences onusiennes (UNHCR et OCHA) ainsi que d’ONG luxembourgeoises actives en Ukraine (Croix-Rouge luxembourgeoise et Caritas)», poursuit le communiqué.

Huit ambulances et huit bus

Par ailleurs, ce jeudi 15 décembre, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) remettra les clés de huit ambulances complètement équipées aux services de secours ukrainiens, via l'ASBL LUkraine. De plus, l'autocariste Emile Weber, en collaboration avec le ministère de la Mobilité, a décidé de faire don de huit bus à l'Ukraine, pour le transport scolaire. Cette demande émanait d'Olena Zelensky, la première dame d'Ukraine, et leur remise officielle aura lieu ce vendredi 16 décembre.

Le Luxembourg continuera à soutenir l’Ukraine et son peuple dans la solidarité et dans l'amitié. Xavier Bettel

Xavier Bettel a terminé son intervention «en rappelant au Premier ministre ukrainien et au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a participé à la conférence en direct par vidéo, que le Luxembourg continuera à soutenir l’Ukraine et son peuple dans la solidarité et dans l'amitié.»



La reconnaissance du Premier ministre ukrainien

«Notre pays ne sombrera pas dans le noir», a déclaré pour sa part M. Chmygal à l'issue de la conférence, en se félicitant du «signal puissant» de soutien à l'Ukraine envoyé par «le monde civilisé».

«Nous sommes reconnaissants à tous les pays qui restent nos alliés en ce temps sombres», a-t-il ajouté, promettant une nouvelle fois que l'Ukraine recouvrerait sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Pour rappel, les forces russes se sont engagées depuis octobre dans une campagne de destruction des infrastructures civiles et énergétiques, privant des millions de personnes de chauffage et d'eau.

La guerre en Ukraine entrera fin décembre dans son onzième mois.