Quatre cas positifs au Covid-19 à Tenerife

Jean-François COLIN Le nombre de personnes affectées par l'épidémie de Covid-19 ayant fréquenté l'hôtel H10 Costa Adeje Palace est passé à quatre ce mercredi. Toutes sont de nationalité italienne. Pour rappel, quatre Luxembourgeois sont mis en quarantaine dans l'établissement depuis mardi.

Ce sont à présent quatre touristes de l'hôtel H10 Costa Adeje Palace à Tenerife qui ont été testés positifs au coronavirus. Selon le journal espagnol El Pais, il s'agit d'un couple de touristes italiens et de deux de leurs compatriotes avec lesquels ils voyageaient. Quatre ressortissants luxembourgeois sont placés en quarantaine depuis mardi et pour 14 jours dans cet établissement complètement bouclé par la police. En tout c'est près d'un millier de personnes, dont 800 touristes et environ 200 membres du personnel, qui sont confinées, dont 14 clients de LuxairTours.

Si les quatre personnes infectées subissent actuellement un traitement à l'hôpital Nuestra Señora de Candelaria sur l'île, les touristes confinés dans l'hôtel doivent se soumettre deux fois par jour à un test de dépistage. Au total, neuf personnes ont été testées positives en Espagne et hospitalisées, alors que le pays avait été jusqu'ici plutôt épargné par l'épidémie.

Les anciens clients de l'hôtel H10 sous quarantaine Le gouvernement luxembourgeois a été informé ce mardi soir de la mise sous quarantaine par les autorités sanitaires espagnoles d'un hôtel sur l’île de Ténériffe. Les analyses du touriste italien ont démontré qu'il était infecté par le virus du COVID-19. Une mesure que le ministère de la Santé a imposée aux anciens clients de l'établissement.

Par ailleurs, plus près du Luxembourg, à Montigny-lès-Metz, en Lorraine, 35 élèves et trois professeurs du lycée Jean XXIII ont été placés en quarantaine par précaution ce mercredi. Ils avaient fait escale à Singapour le week-end dernier au retour d'un voyage en Australie. Selon Le Républicain Lorrain, les familles ont reçu un message du rectorat à l'arrivée des élèves sur le sol français intimant à leur enfant de rester confiné pendant 14 jours.

De plus, un Français âgé de 36 ans de retour de Lombardie a été diagnostiqué positif au coronavirus et est actuellement hospitalisé à Strasbourg. Il ne présente toutefois pas de signe de gravité.