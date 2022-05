Abid Aberkane avait caché le terroriste et son complice durant les jours précédant leur arrestation.

Justice

Quatre ans requis contre le logeur d'Abdeslam

Abid Aberkane avait caché le terroriste et son complice durant les jours précédant leur arrestation.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Il est le «troisième homme», capturé le 18 mars 2016 à Molenbeek en même temps que Salah Abdeslam et son complice tunisien Sofien Ayari. L'arrestation d'Abid Aberkane, le «logeur» d'Abdeslam, passe alors presque inaperçue tant la capture des deux terroristes focalise l'attention des médias.



La traque d'Abdeslam a commencé quatre mois auparavant dans un climat de tensions exacerbé. Une hypothèse veut qu'il ait pris le chemin du djihad et de la Syrie.

En réalité, le terroriste des terrasses parisiennes est à Bruxelles. Le 15 mars 2016, il fuit sous les balles de la police sa planque de la rue du Dries, à Forest. Le 18, il est enfin arrêté en compagnie d'Ayari, à Molenbeek, dans la maison de la mère d'Abid Aberkane. Aberkane et Abdeslam sont cousins…

Les réquisitoires du «procès bis» des attentats de Paris qui se tient en ce moment à Haren (nord de Bruxelles) ont remis Abid Aberkane sous les projecteurs. S'il est ici et non devant la cour d'assises de Paris, c'est parce que la justice française a estimé qu'il avait joué un rôle moindre dans les attentats du 13-Novembre. Et cela, même s'il fut proche de son cousin, mais aussi de Mohamed Abrini, l'«homme au chapeau» qui a renoncé à se faire exploser le 22 mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles-National.

«Complètement acquis à la cause de Daech»

En se réfugiant chez Abid Aberkane, Abdeslam et Ayari sont en fait tombés dans le piège tendu par la police. Le domicile d'Aberkane sis à la rue des Quatre-Vents à Molenbeek a été placé sous surveillance. L'enregistrement d'un appel téléphonique témoigne de leur mise en contact. Il ne reste plus qu'à cueillir les trois hommes qui se terrent dans les caves de la maison de la mère d'Aberkane. Après quatre mois de cavale, Abdeslam est épuisé.

Abid Aberkane a, ce qu'on pourrait appeler, l'esprit de famille. Son visage apparaît aussi sur des photos de l'enterrement de Brahim Abdeslam, le frère de Salah, qui s'est fait exploser le 13 novembre 2015 à Paris, dans un café du boulevard Voltaire. Puis en mars 2016, il loge, nourrit et même habille Salah Abdeslam et Sofien Ayari à ses frais.

Mais pour la magistrate qui requiert contre lui, Aberkane est surtout «complètement acquis à la cause de Daech»: «Non seulement on cache son cousin Abdeslam, mais on cache aussi son complice qu'on ne connaît pas – dont on sait qu'ils sortent d'une fusillade très violente – et, en plus, on ne fait rien de l'information selon laquelle Mohamed Abrini est toujours à Bruxelles, et au sein d'un groupe terroriste qui pourrait commettre d'autres attentats!»

Que s'est-il passé dans la cave de la rue des Quatre-Vents avant l'intervention de la police? Aberkane serait resté longuement avec ses deux hôtes. Ils auraient parlé de religion. A un moment donné, le logeur aurait demandé à Salah Abdeslam pour quelles raisons il ne s'est pas plutôt tourné vers Mohamed Abrini pour se mettre à l'abri. Réponse: Abrini est caché par un autre groupe, on ne sait pas où il se trouve.

Quatre ans de réclusion sont requis contre Abid Aberkane, un sursis n'étant pas rejeté par le ministère public. Une peine a priori mesurée, qui correspond toutefois mal aux arguments de l'accusation taxant les prévenus de ce «procès bis» de complicité meurtrière avec les tueurs de Paris. «Ils ont permis aux auteurs des attentats de se sentir en confiance, de les conforter dans leur idéologie, d'agir en temps utile, de les soutenir, de les cacher…», estime l'accusation qui a convoqué dans son intervention Hannah Arendt et la «banalisation du mal».

