Quand le vote blanc devient gagnant

En Belgique, l'abstention s'installe comme la première force du paysage politique et atteint de nombreuses couches de la population.

Par Max Helleff (Bruxelles)

En Belgique où le vote est obligatoire, l'abstention était jusqu'il y a peu considérée comme un véritable péché. Ces dernières années toutefois, les électeurs ont été de plus en plus nombreux à boycotter les urnes ou à y déposer un bulletin blanc. Les élections du 26 mai dernier ont confirmé le poids grandissant de cette tendance.

Le Centre de recherche et d'information socio-politiques (Crisp) s'est attaché à convertir en sièges, circonscription par circonscription, les votes non valables. Il en conclut que leur addition équivaut à en faire une véritable force politique.

Premier groupe politique national

Le parti virtuel qu'ils alimentent, avance le Crisp, aurait décroché 16 sièges à la Chambre pour la Flandre, un score qui en aurait fait la seconde formation politique du nord du pays, juste derrière la N-VA de Bart De Wever et devant l’extrême droite du Vlaams Belang.

Quant à la Wallonie et à Bruxelles, les votes blancs ou nuls totaliseraient une trentaine de sièges à la Chambre, engendrant ainsi le premier groupe politique national. Ce comptage aurait accessoirement pour effet de priver les tout petits partis de leurs rares représentants.

Plus de transparence

«En Wallonie», a confié au Soir Jean Faniel, le directeur du Crisp, «on est passé sous la barre des 80% de votes effectifs». Ce chiffre s'impose alors que depuis les années 1970, le paysage politique belge n'a cessé d'évoluer, depuis les partis régionalistes (FDF, RW, Volksunie) jusqu'aux écologistes et aux communistes, en passant par des formations aussi inattendues que microscopiques. La dernière en date s'appelle «Dieranimal» et fait du bien-être animal une véritable quête du Graal.

En dépit du renouvellement de cette offre, la politique séduit donc de moins en moins. C'est un truisme de le rappeler. C'est aussi, pour le politologue namurois Jeremy Dodeigne, «la preuve que la démocratie représentative en Belgique inspire une méfiance importante de la population à l'égard de la classe politique, mais également des partis qui voient le nombre de leurs militants baisser et ne sont plus soutenus que par un quart des gens interrogés dans les sondages.»

Désamour des Belges pour la politique

Pour ces politologues, il faut trouver une autre manière de reconquérir les électeurs, via plus de transparence et moins de cumul de mandats, par exemple. Des rémunérations plus mesurées pourraient aussi aider à sauver les meubles de la démocratie tout en coupant l'herbe sous le pied de la démagogie ambiante. Mais rien n'est moins sûr.

Le désamour des Belges pour la politique a été fréquemment mis en évidence par des enquêtes d'opinion. Les scandales qui ont entaché le monde politique wallon et bruxellois en 2017 n'ont rien arrangé.

Toute la population touchée

En mai dernier, deux journalistes flamandes, Nahid Shaikh et Phara de Aguirre, avaient tenté de comprendre les raisons du vote blanc. Un million d'abstentionnistes avaient été dénombrés lors des élections communales du 14 octobre dernier. Il n’y avait aucune raison qu’ils ne remettent pas cela à l'occasion du triple scrutin (fédéral, régional, européen) du 26 mai. Ce qui fut le cas.

Défiance vis-à-vis de la classe politique, rejet des élections au profit d’un référendum fantasmé, préférence pour la protestation de rue… Les témoignages recueillis aboutissent à dire que l'abstention est multiforme et atteint de nombreuses couches de la population.

«Heureusement qu'il n'y a pas un Donald Trump en Belgique», ont conclu en substance les auteurs du reportage «Blanco». Un tel homme capterait potentiellement le mécontentement diffus qui sourd de la population...

